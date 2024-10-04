Лавров звинуватив Україну в "тренуванні терористів у Сирії". У ЦПД відреагували
Очільник МЗС Росії Сергій Лавров просуває фейк, буцімто Україна причетна до "тренувань терористів у Сирії"
Про це пише Центр протидії дезінформації.
У розмові з російськими пропагандистськими ЗМІ Сергій Лавров активізував дезінформаційну кампанію, що Україна та США разом тренують міжнародних терористів у Сирії.
Цей фейк також неодноразово поширювали і через лінію служби зовнішньої розвідки РФ. Проте в Росії не надають жодних доказів щодо цієї інформації.
За словами керівника ЦПД Андрія Коваленка, головний фокус наративу цієї кампанії спрямований на Близький Схід, країни Глобального Півдня, а також на американське інфополе.
"Таким чином росіяни намагаються створити інформаційне тло, що Україна, мовляв, "держава-терористка". Зараз це ключова інформаційна загроза на міжнародному рівні", – зазначив офіцер Сил оборони.
У ЦПД також нагадали, що саме РФ підтримує звʼязок з бойовиками в Сирії, а також з такими угрупованнями як "Талібан", "Хезболла", ХАМАС та ІДІЛ.
- 20 вересня Лавров обіцяв наслідки країнам, які допоможуть Україні для завдання ударів по території РФ далекобійною зброєю.
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