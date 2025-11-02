Цивільним варто бути більш лояльними до військових, - пілотеса FPV-дронів Валькірія
Цивільним треба бути більш лояльними до військових, більше їх підтримувати. Буває просто іноді слова вдячності, вони настільки мотивують і розправляють крила, що хочеться далі-далі робити щось заради цих людей
Про це командирка відділення пілотів FPV 421-й окремий батальйон безпілотних систем "САПСАН" Вікторія Дрипан розповіла в інтерв'ю для Еспресо.
Вона відповіла на питання щодо відчуття про непотрібність світу цивільних.
"Інколи буває. Не скажу, що це постійний емоційний стан. Але інколи буває, що життя проходить повз мене. Щось у цивільному житті змінюється, а ти більше все-таки залишаєшся емоційно на війні", - сказала Дрипан.
Командирка дала кілька порад цивільним, щоб військові себе так не відчували.
"Щоб цивільні не забували, що, по-перше, у нас іде війна. І дуже багато тих, хто тут кладе перш своє здоров’я. І психологічне, і емоційне, і фізичне. І бути більш лояльними до військових, більше їх підтримувати. Буває просто іноді слова вдячності, вони настільки мотивують і розправляють крила, що хочеться далі-далі робити щось заради цих людей. Дуже приємно, що навіть не знайома тобі людина вона підтримує тебе. Що це вже є твій тил, що це вже є твоя підтримка", - розповіла вона.
