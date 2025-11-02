Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Війна з Росією Цивільним варто бути більш лояльними до військових, - пілотеса FPV-дронів Валькірія
Ексклюзив

Цивільним варто бути більш лояльними до військових, - пілотеса FPV-дронів Валькірія

Євген Козярін
2 листопада, 2025 неділя
08:00
Війна з Росією

Цивільним треба бути більш лояльними до військових, більше їх підтримувати. Буває просто іноді слова вдячності, вони настільки мотивують і розправляють крила, що хочеться далі-далі робити щось заради цих людей

Зміст

Про це командирка відділення пілотів FPV 421-й окремий батальйон безпілотних систем "САПСАН" Вікторія Дрипан розповіла в інтерв'ю для Еспресо.

Вона відповіла на питання щодо відчуття про непотрібність світу цивільних. 

"Інколи буває. Не скажу, що це постійний емоційний стан. Але інколи буває, що життя проходить повз мене. Щось у цивільному житті змінюється, а ти більше все-таки залишаєшся емоційно на війні", - сказала Дрипан.

Командирка дала кілька порад цивільним, щоб військові себе так не відчували.

"Щоб цивільні не забували, що, по-перше, у нас іде війна. І дуже багато тих, хто тут кладе перш своє здоров’я. І психологічне, і емоційне, і фізичне. І бути більш лояльними до військових, більше їх підтримувати. Буває просто іноді слова вдячності, вони настільки мотивують і розправляють крила, що хочеться далі-далі робити щось заради цих людей. Дуже приємно, що навіть не знайома тобі людина вона підтримує тебе. Що це вже є твій тил, що це вже є твоя підтримка", - розповіла вона.

Теги:
ЗСУ
Військові новини
Сили оборони України
Читайте також:
Володимир Кудрицький з родиною
Автор Влад Дідусь
31 жовтня, 2025 п'ятниця
"Що буває з людьми, які дозволяють собі критикувати владу": Кудрицький зробив першу заяву після виходу з СІЗО
Карта бойових дій за 25-31 жовтня
Автор Богдан Бачинський
1 листопада, 2025 субота
Карта бойових дій за період 25-31 жовтня: битва за Покровськ і Мирноград може вплинути на хід війни
Олена Кондратюк
Автор Вікторія Литвин
30 жовтня, 2025 четвер
Кондратюк: Уряд відкликав законопроєкт про виключення російської мови з Європейської хартії — причини невідомі
Київ
+6.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.69
    Купівля 41.69
    Продаж 42.15
  • EUR
    Купівля 48.19
    Продаж 48.88
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
2 листопада
10:00
OPINION
Трамп поховав "антиукраїнську коаліцію" Орбана
09:50
Мексика
У Мексиці, під час святкування Дня мертвих, у магазині сталася масштабна пожежа: 23 людини загинули
09:49
Росія запустила ударні дрони по Україні в ніч на 2 листопада: на Одещині є загиблі, на Запоріжжі — знеструмлення
09:18
Агенти "Атеш" в російській армії спалили власну вантажівку, щоб зірвати відправку військ на Покровськ
09:02
художній музей Лувр
Ізраїльська компанія CGI Group заявила, що з нею зв’язалися грабіжники Лувру із пропозицією продати викрадені коштовності
08:23
ЗСУ
За добу на фронті відбулось 143 бої: найгарячіше на Покровському напрямку
08:13
OPINION
Спроби об’єднати людей не правдою, а маніпуляцією — провальні
07:31
Огляд
Син останнього гетьмана, який зробив Бетховена безсмертним: 273 роки тому народився Андрій Розумовський
07:24
втрати окупантів
За добу війни в Україні РФ втратила 4 бронемашини, 25 артсистем та 940 військових
01:32
Сі Цзіньпін
Сі Цзіньпінь закликав дві Кореї "відкрити нову сторінку" у взаєминах
00:27
Йоганн Вадефуль
МЗС Німеччини закликає відправити миротворців ООН у Газу
2025, субота
1 листопада
23:46
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко разом із президентом України Володимиром Зеленський
Що включатиме новий пакет зимової підтримки для України - пояснення Свириденко
23:11
пожежа
Смертельна пожежа на Київщині: загинуло подружжя
22:45
Ексклюзив
Віталій Портников
Найбільшою загрозою для Європи є ультраправий популізм, - Портников
21:43
Енергетика, споживання електроенергії
У частині Сум тимчасово відсутнє електропостачання через російські атаки
21:40
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Росія ухвалила закон, який легалізує мобілізацію українців
21:38
Ексклюзив
Віталій Портников
"На першому етапі не буде ударів один по одному": Портников припустив, як буде розвиватися можливий конфлікт між США та РФ
20:31
У Резерв+ продовжено автоматично понад 700 тис відстрочок від мобілізації
20:30
Ексклюзив
Після смерті чоловіка я відчула, що маю завершити його справу, - пілотеса FPV-дронів Валькірія
20:28
єврейська громада україни
Ізраїль заявив, що тіла, які передав ХАМАС, не належать ізраїльським заручникам
20:02
OPINION
Уроки далекої осені: від Трикутника смерті до Першого зимового походу
19:38
У Києві вшанували памʼять Героя України Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла
18:49
Ексклюзив
Сенат США
Жодних перемовин щодо припинення шатдауну в США не ведеться, - професор Айзенберг
18:34
В Україні запустили онлайн-платформу "Ветеран PRO", що обʼєднує всі ключові держпослуги для ветеранів
18:02
Інтерв’ю
Командир не хотів брати жінку у підрозділ. Тепер я командую відділенням FPV, - Валькірія, пілотеса дронів
18:00
OPINION
Геополітичні "американські гірки" Дональда Трампа
17:57
Ексклюзив
Олександр Мережко
Відбувається зміна розстановки сил в Білому домі, - нардеп Мережко
17:52
"Оточення чи блокування міст немає": Сирський про ситуацію в Покровську та Мирнограді на Донеччині
17:17
Оновлено
РФ вдарила балістикою по Миколаєву: загинула людина, є поранені
17:11
Огляд
Падіння принца Ендрю: як скандал із секс-вечірками Епштейна зруйнував долю сина королеви Єлизавети II
17:09
НГУ "Хартія"
РФ втратила 619 військових та понад 100 одиниць техніки: корпус "Хартія" озвучив втрати ворога за жовтень на Харківщині
16:41
Ексклюзив
Дональд Трамп
В оточенні Трампа лідерство взяла "партія війни", яка жорстко буде закручувати гайки по Росії, - дипломат Омелян
16:34
ЗСУ, Сили оборони
Сили оборони відкинули ворога поблизу Нового Шахового на Донеччині, - DeepState
16:06
OPINION
Чому у Печерському та інших судах досі купа портновської поторочі
16:02
Володимир Зеленський
"Запрацюють уже в грудні": Зеленський доручив уряду підготувати зимовий пакет підтримки для населення
15:40
Київ отримав статус Міста музики ЮНЕСКО
15:33
сили ППО
Сили ППО за жовтень знешкодили 11 269 повітряних цілей ворога
15:07
Ексклюзив
Заморожені активи РФ слугуватимуть гарантією виплати репарації Україні, – єврокомісар Кубілюс
14:48
суд, санкції
У Франції засудили чотирьох болгар за вандалізм на меморіалі жертвам Голокосту на замовлення РФ
14:32
Олександр Лукашенко (26.01.2025)
"Литовці самі з території Білорусі перекидали сигарети": Лукашенко прокоментував інциденти з метеозондами в Литві
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV