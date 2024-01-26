"Цього року прем'єра Шмигаля знімуть": добірка російських фейків за 25 січня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 25 січня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Речник Путіна Д. Пєсков заявив: "Треба добиватися міжнародного розслідування щодо всіх злочинів, які чинить київський режим із 2014 року".

Маніпуляція: Проросійський TG-канал "Резидент" поширив наступну інформацію: "Офіс Президента готовий до затяжної війни і не збирається йти на заморозку конфлікту. На Банковій хочуть змінити стратегію і завдавати більше ударів по інфраструктурі противника у глибокому тилу, щоб посилити інформаційну компоненту".

Маніпуляція: Ворожий TG-канал "Женщина с косой" з посиланням на невідоме джерело написав: "Цього року прем'єра Шмигаля знімуть. Це вже затверджено. Дату тільки не визначили… Посаду віддадуть ставленику західного лобі".