"Цього року прем'єра Шмигаля знімуть": добірка російських фейків за 25 січня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 25 січня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 25 січня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Речник Путіна Д. Пєсков заявив: "Треба добиватися міжнародного розслідування щодо всіх злочинів, які чинить київський режим із 2014 року".
Маніпуляція: Проросійський TG-канал "Резидент" поширив наступну інформацію: "Офіс Президента готовий до затяжної війни і не збирається йти на заморозку конфлікту. На Банковій хочуть змінити стратегію і завдавати більше ударів по інфраструктурі противника у глибокому тилу, щоб посилити інформаційну компоненту".
Маніпуляція: Ворожий TG-канал "Женщина с косой" з посиланням на невідоме джерело написав: "Цього року прем'єра Шмигаля знімуть. Це вже затверджено. Дату тільки не визначили… Посаду віддадуть ставленику західного лобі".
- У вівторок, 23 січня, російська пропаганда поширювала фейк, нібито українські війська здають позиції на фронті через брак особового складу.
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