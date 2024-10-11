Цьогоріч Міноборони дозволило використання Силами оборони 70 зразків інженерних засобів, із них 47 - виробництва України

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Сучасні інженерні засоби відіграють важливу роль під час ведення бойових дій наступального та оборонного характеру. Залежно до потреб фронту українські зброярі нарощують свої спроможності. Сьогодні виробляють інженерні засоби за досить широкою номенклатурою", - зазначив начальник Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки Володимир Рочняк.

Зазначається, що до використання Силами оборони допущено виготовлені українськими зброярами протикумулятивні захисти ОВТ, модулі технічного обслуговування, модульні укриття, уніфіковані димові шашки, генератори та пристрої зберігання електричної енергії (павербанки), маскувальні комплекти тощо.

Серед кодифікованих для Сил оборони інженерних засобів іноземного виробництва – гусеничні екскаватори-навантажувачі, бульдозери, мостові конструкції, звукомовні станції тощо.

"Серед 70 кодифікованих з початку 2024 року інженерних засобів понад 40 – упродовж третього кварталу. Це свідчить про пожвавлення зброярського виробництва в України", - зазначили в Міноборони.