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Війна з Росією: хроніка
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ЦРУ підтримує в Україні 12 секретних баз спостереження за Росією, - NYT

26 лютого, 2024 понедiлок
00:13
Війна з Росією Вільям Бернс

Центральне розвідувальне управління США підтримує в Україні 12 секретних баз, які допомагають відстежувати дії російських збройних сил та збирати важливі дані

Про це пише The New York Times.

"Пункт прослуховування в українському лісі є частиною підтримуваної ЦРУ мережі шпигунських баз, побудованої за останні вісім років, яка включає 12 секретних місць уздовж російського кордону", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що приблизно у 2016 році ЦРУ розпочало підготовку елітного українського загону, який захоплював російські БПЛА та засоби зв'язку, щоб технічні працівники ЦРУ могли з їхньою допомогою зламати російські системи шифрування. Одним з офіцерів у загоні був нинішній голова ГУР Міноборони України Кирило Буданов.

ЦРУ також допомогло підготувати нове покоління українських шпигунів, які працювали в Росії, по всій Європі, на Кубі та в інших місцях, де росіяни мають значну присутність.

Крім цього, Вільям Бернс, директор ЦРУ, минулого четверга здійснив таємний візит до України, який став його 10-м візитом з моменту вторгнення.

Під час вторгнення ЦРУ передавало критично важливу розвідувальну інформацію, зокрема про те, де і якими системами озброєнь Росія планує завдавати удари.

  • Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов подякував мешканцям тимчасово окупованого Криму за допомогу і порадив цивільним не їздити Кримським мостом, натякаючи на "нові сюрпризи" для окупантів у 2024 році.
Теги:
Суспільство
Світ
Україна
ЦРУ
ГУР
США
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