Ця атака "присвячена" ювілейному саміту НАТО: політолог Цибулько про ракетний обстріл Києва
Політолог Володимир Цибулько вважає, що масованим ракетним ударом по Києву 8 липня російський агресор Володимир Путін намагається примусити Україну до перемовин
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Ця атака "присвячена", як я розумію, ювілейному саміту НАТО. Можна присвятити й дню народження генерала Залужного, який справді добряче залив агресору сала за шкіру. Але така дикість ударами по лікарні, житловій забудові пов'язана з тим, що Путін всіляко викручує руки, щоб розпочати хоча б якісь перемовини. Дуже прикро, що українська влада підіграла з цим сценарієм з Орбаном, я б сказав, в олюдненні чи гуманізації Путіна та переведення його у формат переговорника. На жаль, неможливі з боку України двосторонні переговори з Путіним", - зауважив Володимир Цибулько.
Політолог зазначив, що сьогоднішня атака на Київ повинна пробудити в українській владі бажання апелювати до партнерів про додаткове озброєння, дооснащення ППО.
- 8 липня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку по Україні. Унаслідок влучань ворожих ракет на Київщині, у Кривому Розі, Покровську, Дніпрі і Києві загинули майже 20 людей, близько сотні - поранено
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