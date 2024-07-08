Ця атака "присвячена" ювілейному саміту НАТО: політолог Цибулько про ракетний обстріл Києва

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Ця атака "присвячена", як я розумію, ювілейному саміту НАТО. Можна присвятити й дню народження генерала Залужного, який справді добряче залив агресору сала за шкіру. Але така дикість ударами по лікарні, житловій забудові пов'язана з тим, що Путін всіляко викручує руки, щоб розпочати хоча б якісь перемовини. Дуже прикро, що українська влада підіграла з цим сценарієм з Орбаном, я б сказав, в олюдненні чи гуманізації Путіна та переведення його у формат переговорника. На жаль, неможливі з боку України двосторонні переговори з Путіним", - зауважив Володимир Цибулько.

Політолог зазначив, що сьогоднішня атака на Київ повинна пробудити в українській владі бажання апелювати до партнерів про додаткове озброєння, дооснащення ППО.