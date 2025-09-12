"Ця чергова помилка - невиправна": голова Громадської антикорупційної ради при Міноборони про виїзд чоловіків віком 18–22 років

Про це в ефірі Еспресо сказав голова ГАР МОУ, ветеран Юрій Гудименко.

"Здається, ніхто не зрозумів, що сталося. І це абсолютно точно не було належним чином прокомуніковано. Як на мене, все це було зроблено даремно. Це ще одна помилка, на жаль, під час війни. Є помилки, які можна виправити, але ця - невиправна", - наголосив Гудименко.

За словами голови Громадської антикорупційної ради при Міноборони, щоб молодь поверталася в Україну, потрібна якісна і конкурентоспроможна освіта. Саме заради такої освіти молодь приїжджатиме в Україну не лише з-поміж етнічних українців, а й з інших європейських країн. Ми маємо створити умови, за яких люди захочуть навчатися саме тут.

"Я бачив багато скарг від роботодавців, які за кілька днів втратили величезну кількість працівників. Думаю, що цю прогалину неможливо буде заповнити кимось іншим, окрім ветеранів, які повертаються з фронту. Працевлаштування ветеранів має стати одним із головних завдань держави", - додав Гудименко.