"Ця історія може мати два різні пояснення": політолог Розумний про звільнення Козака з адміністрації Путіна
Звільнення Дмитра Козака з адміністрації Путіна може свідчити про глибші процеси всередині російської еліти - від боротьби умовних опозиціонерів із кремлівськими "яструбами" до можливої спецоперації, узгодженої на найвищому рівні
Про це в ефірі Еспресо сказав політичний експерт, доктор політичних наук Максим Розумний.
"Ця історія з Козаком може мати два різні пояснення. Одне з них полягає в тому, що справді існує певна група. І, очевидно, йдеться не про Козака персонально, а про коло осіб в еліті, які висловлюють очевидні речі: що Росія програє, попри те що вона захоплює території, але вона з кожним місяцем втрачає дедалі більше. Хтось має артикулювати це в російському контексті, і Козак став своєрідним фронтменом цього руху", - припустив Розумний.
За словами політичного експерта, на користь такої версії свідчать й інші події. Наприклад, поїздка спікерки так званого російського парламенту Валентини Матвієнко до Італії. Там її прийняли не надто тепло, проте вона все ж пішла на цей крок. Інтерв'ю Алли Пугачової - ще одна спроба показати "інших росіян" і налагодити бодай якісь зв'язки.
"Це може бути ініціативою груп, умовно опозиційних до кремлівських "яструбів". Або ж це - частина спецоперації, узгодженої на вищому рівні. Те, що історія з Козаком набула широкого розголосу і що про неї не намагаються мовчати, свідчить про санкціонований демарш. Очевидно, це вказує на пошук обхідних шляхів.
Тому що ми вже бачили, що відбувається з реальними опозиціонерами в Росії, але Козак, схоже, - зовсім інша історія", - додав Розумний.
- Президент США Дональд Трамп заявив, що вважав питання щодо врегулювання війни в Україні найлегшим, однак російський диктатор Володимир Путін "підвів його".
