Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією "Ця історія може мати два різні пояснення": політолог Розумний про звільнення Козака з адміністрації Путіна
Ексклюзив

"Ця історія може мати два різні пояснення": політолог Розумний про звільнення Козака з адміністрації Путіна

Оксана Ліховід
18 вересня, 2025 четвер
21:32
Війна з Росією Заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак

Звільнення Дмитра Козака з адміністрації Путіна може свідчити про глибші процеси всередині російської еліти - від боротьби умовних опозиціонерів із кремлівськими "яструбами" до можливої спецоперації, узгодженої на найвищому рівні

Зміст

Про це в ефірі Еспресо сказав політичний експерт, доктор політичних наук Максим Розумний.

"Ця історія з Козаком може мати два різні пояснення. Одне з них полягає в тому, що справді існує певна група. І, очевидно, йдеться не про Козака персонально, а про коло осіб в еліті, які висловлюють очевидні речі: що Росія програє, попри те що вона захоплює території, але вона з кожним місяцем втрачає дедалі більше. Хтось має артикулювати це в російському контексті, і Козак став своєрідним фронтменом цього руху", - припустив Розумний.

За словами політичного експерта, на користь такої версії свідчать й інші події. Наприклад, поїздка спікерки так званого російського парламенту Валентини Матвієнко до Італії. Там її прийняли не надто тепло, проте вона все ж пішла на цей крок. Інтерв'ю Алли Пугачової - ще одна спроба показати "інших росіян" і налагодити бодай якісь зв'язки.

"Це може бути ініціативою груп, умовно опозиційних до кремлівських "яструбів". Або ж це - частина спецоперації, узгодженої на вищому рівні. Те, що історія з Козаком набула широкого розголосу і що про неї не намагаються мовчати, свідчить про санкціонований демарш. Очевидно, це вказує на пошук обхідних шляхів.

Тому що ми вже бачили, що відбувається з реальними опозиціонерами в Росії, але Козак, схоже, - зовсім інша історія", - додав Розумний.

  • Президент США Дональд Трамп заявив, що вважав питання щодо врегулювання війни в Україні найлегшим, однак російський диктатор Володимир Путін "підвів його".
Теги:
Новини
Світ
Росія
політика
газ
Володимир Путін
нафта
санкції проти Росії
"Вердикт" із Сергієм Руденком
санкції ЄС проти Росії
Читайте також:
Сергій Лавров
Автор Дар'я Куркіна
17 вересня, 2025 середа
Лавров: Обмін територіями й спроба спокусити Путіна відновленням торгівлі зі США не зупинять війну в Україні
Прапор США
Автор Катерина Ганжа
17 вересня, 2025 середа
Батько вбитої біженки Ірини Заруцької прибув до США для прощання з донькою, - ДПСУ
Автор Віталій Портников
17 вересня, 2025 середа
Трамп знову говорить про те, що Зеленському доведеться піти на угоду
Київ
+13.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.01
    Купівля 41.01
    Продаж 41.5
  • EUR
    Купівля 48.39
    Продаж 49.07
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
18 вересня
21:38
Оновлено
Ліннт Аудор, Ансу Фаті та Ганс Ванаке (зліва - направо), Брюгге - Монако
Ліга чемпіонів: результати і розклад матчів 1-го туру
21:21
Ексклюзив
Карта бойових дій за 6-13 вересня
Три напрямки, де є головні загрози: Лапін щодо підготовки росіянами наступів, про які попередив Зеленський
21:09
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
Росія атакує Україну дронами ввечері 18 вересня: на Київщині поранено чоловіка
20:42
уламок дрона "гербера" в Латвії
У Латвії на пляжі знайшли хвостову частину російського БПЛА "гербера"
20:15
Марʼяна Безугла
Безугла зірвала закрите засідання комітету ВР за участі Шмигаля, – нардепка Фріз
20:02
Онуфрій
Вийшов термін, який Держслужба з етнополітики дала УПЦ для усунення зв'язків із РПЦ: що каже Онуфрій
20:01
Олександр Усик
В Усика відібрали лідерство в ще одному рейтингу найкращих боксерів світу
19:55
Оновлено
Динамо, УПЛ
Кубок України: результати та розклад матчів 1/16 фіналу
19:48
податки
За 8 місяців 2025 року українці сплатили 103,3 млрд грн військового збору
19:17
Вчені розробили новий інструмент ШІ, що прогнозуватиме виникнення понад 1 тис. хвороб
19:06
Ексклюзив
Карта бойових дій за 6-13 вересня
"Нова така напасть": 60-та ОМБр про "дрони-ждуни" на Лиманському напрямку
18:43
Українські політв'язні
Уряд диджиталізував усі сервіси, але рідні цивільних полонених не мають "єдиного вікна", куди звернутись: правозахисники про проблеми отримання держпідтримки 
18:39
Ольга Решетилова
Які повноваження матиме військовий омбудсман за новим законом — пояснює Ольга Решетилова
18:34
Огляд
Україна школа
Тривожні кнопки, огорожа і заборона приходити з тваринами: що передбачає законопроєкт про посилення безпеки у школах
18:21
Жозе Моурінью
"Бенфіка" призначила Моурінью новим головним тренером
18:18
Україна НАТО
Україна вперше отримала частину військового обладнання, передбачене в межах ініціативи НАТО PURL, - ЗМІ
18:09
Ексклюзив
бюджет
Нардепка Сірко про бюджет на 2026 рік: де зникли $60 млрд на військових і як покрити дефіцит у $78 млрд?
17:47
Оновлено
Трамп і Путін
"Путін мене підвів", - Трамп про врегулювання війни РФ проти України
17:47
Застосунок "Дія"
Мінʼюст спростував інформацію про нібито витік даних під час тестування системи е-Нотаріат
17:42
Ексклюзив
Карта бойових дій за 30 серпня – 6 вересня
Жорін: Куп'янськ - ситуація погіршується, біля Лимана - теж не дуже добра історія
17:30
Ексклюзив
Президент розповів, що Росія готує ще дві наступальні кампанії: експерт пояснив, до чого готується армія окупантів протягом наступних півроку 
17:21
Аналітика
Український дрон-перехоплювач
Як Україні масштабувати виробництво дронів-перехоплювачів
17:17
Сергій Бабак
На території допускатимуть лише учасників освітнього процесу: голова комітету ВР Бабак розповів про закон щодо безпеки в школах
17:14
Ексклюзив
Роман Костенко
Не вірю, що до цього причетні проросійські сили: полковник СБУ Костенко про те, хто встановив прослушку у Садового
17:10
Російського спецслужбовця, який курував "МВС РФ" під час окупації Херсона, заочно засудили до довічного ув’язнення
16:55
Тетяна Чорновол
ЦВК визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою
16:43
PR
12 ідей вигідних покупок для мам на EVA.UA
16:42
війна з Росією
З початку доби на фронті відбулося 100 боїв, Сили оборони відбили 39 атак на Покровському напрямку
16:18
Оновлено
В Україну повернули тіла 1000 полеглих захисників, які воювали на Курському, Донецькому та Запорізькому напрямках
16:15
Естонія
Естонія з 2026 року повністю заборонить імпорт російського газу
16:06
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:53
Оновлено
прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент США Дональд Трамп
Трамп і Стармер у Британії домовилися про технологічну угоду сумою в $42 млрд
15:31
ЗСУ звільнили 160 кв км від початку Добропільської контрнаступальної операції, - Зеленський
15:06
РФ поширює фейк, де нібито український ексвійськовий говорить про використання ЗСУ людей у 2015 році як "живим щитом", - ЦПД
14:40
російська пропаганда
ГУР спростувало інформацію про нібито конфлікт з Офісом президента
14:30
штучний інтелект
Італія першою в ЄС ухвалила закон про регулювання ШІ
14:24
На фото: Бріжит Макрон
Позов про наклеп: Макрон надасть американському суду "наукові докази" того, що Бріжит — жінка
14:13
Пресреліз
Микола Княжицький
Без стратегії й прозорості додаткові мільярди на культуру — марні, – Микола Княжицький про Держбюджет-2026
14:01
Оновлено
Візит віцепремʼєра, міністра оборони Польщі Косіняк-Камиша в Київ: країни домовилися створити оперативну групу з безпілотних авіаційних систем
13:36
На Харківщині затримали агента РФ, який хотів зблизитися з воїнами ЗСУ і скоригувати по них удари
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV