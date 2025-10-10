"Тупий сигнал від Росії світові, що політика агресії та терору триває", - МЗС про обстріл України 10 жовтня
Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що російський масований удар по Україні 10 жовтня - це свідомий крок
Про це повідомляє "РБК-Україна".
На брифінгу в МЗС заявили, що зараз Україна працює над тим, щоб залучити всі механізми для адекватної реакції світу на російський терор.
"Міністр [Андрій Сибіга] зранку наголосив, що, на нашу думку, Путін свідомо зробив це 10 жовтня, у третю річницю першого масованого удару по українській енергетиці. Це простий, тупий сигнал Росії світові, що політика агресії і терору триває, і Росія за ці три роки не змінила свій курс на агресію, терор і ультиматуми", - каже речник МЗС Георгій Тихий .
Тихий також зауважив, що Україна підтримує ідею Італії про всесвітнє перемир'я під час проведення зимових Олімпійських ігор, які відбудуться з 6 по 22 лютого 2026 року.
- У ніч на 10 жовтня Росія завдала масованого удару по українській енергетичній інфраструктурі. Унаслідок атаки частина Києва залишилась без світла, у столиці та 9 областях запровадили графіки відключень електроенергії.
- Біла Церква
