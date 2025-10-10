"Тупий сигнал від Росії світові, що політика агресії та терору триває", - МЗС про обстріл України 10 жовтня

Про це повідомляє "РБК-Україна".

На брифінгу в МЗС заявили, що зараз Україна працює над тим, щоб залучити всі механізми для адекватної реакції світу на російський терор.

"Міністр [Андрій Сибіга] зранку наголосив, що, на нашу думку, Путін свідомо зробив це 10 жовтня, у третю річницю першого масованого удару по українській енергетиці. Це простий, тупий сигнал Росії світові, що політика агресії і терору триває, і Росія за ці три роки не змінила свій курс на агресію, терор і ультиматуми", - каже речник МЗС Георгій Тихий .

Тихий також зауважив, що Україна підтримує ідею Італії про всесвітнє перемир'я під час проведення зимових Олімпійських ігор, які відбудуться з 6 по 22 лютого 2026 року.