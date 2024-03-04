Туреччина сподівається на переговори між Україною та РФ найближчим часом
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан сподівається, що переговори щодо припинення вогню в Україні розпочнуться найближчим часом
Про це пише Reuters.
Зазначається, що у п'ятницю, 1 березня, Фідан зустрівся зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим на полях Анталійського дипломатичного форуму. Він повідомив журналістам, що обговорив із Лавровим низку питань, зокрема ситуацію в Україні.
"Щодо питання України, то наш погляд полягає в тому, що обидві сторони досягли межі того, що вони можуть отримати війною. Ми вважаємо, що настав час почати діалог про припинення вогню", - сказав Фідан.
За його словами, це не означає визнання окупованих територій, але питання суверенітету і припинення вогню повинні обговорюватися окремо.
- В Інституті вивчення війни заявляли, що Туреччина та Китай, вірогідно, створюють власні переговорні платформи для врегулювання в Україні, які Кремль, ймовірно, використає для подальшого розвитку своїх наративів.
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