"Тут може бути декілька висновків": колишній головний військовий прокурор Чумак про успіхи ЗСУ біля Покровська

Свою думку він висловив в етері Еспресо.

16 лютого на карті DeepState відобразилися зміни на фронті: ЗСУ звільнили село Піщане та ділянку поряд з населеним пунктом Дачинське неподалік Покровська Донецької області.

"Тут може бути декілька висновків, вони можуть бути як і помилкові, так і насправді такі, як є. Тут ситуація така, що в принципі постійно тиснути з однією і тією ж силою не може жодна армія світу. Тобто, в принципі, вимотуються передові підрозділи, їх треба замінювати, їх треба міняти, треба поповнювати втрати, проводити ротацію, поповнювати запаси і таке інше. І ситуація така, що якщо для цього є необхідна логістика, і вона дозволяє робити це швидко, то можна темп наступу тримати тим самим. Але тут ситуація скоріше за все не така. Тут ситуація в тому, що в принципі у нас теж є достатня кількість на сьогоднішній день і озброєння, і дронів, і снарядів, і мін, і таке інше для того, щоб не тільки зупинити ті атакуючі підрозділи, а й дуже серйозно впливати на ближню логістику і не давати можливості проводити ротацію і все інше", - сказав він.

Також Віктор Чумак припустив, що росіяни можуть проводити перегрупування. За його словами, такі дії ворога також можуть бути підґрунтям для проведення контратак з боку Збройних Сил України.

"І тому з одного боку росіяни, звісно, видихаються, тому що знову ж таки кажу, що не можна одними й тими самими силами підтримувати такий високий темп. А з іншого боку, можна допустити, і це можуть тільки підтвердити дані розвідки про те, що вони проводять перегрупування. І в тому, й в іншому випадку, в таких випадках можна проводити вдалі контратаки. І от оці дві вдалі контратаки, на сьогоднішній день, скоріше за все, і ми бачимо на мапах", - додав колишній головний військовий прокурор України.