У Білорусі заявили про готовність відправити "миротворців" в Україну

Про це сказав начальник управління міжнародного військового співробітництва та миротворчої діяльності командування сил спеціальних операцій ЗС Білорусі Олексій Скабей, цитує білоруська служба "Радіо Свобода".

"Участь у заходах для нашої республіки – це, перш за все, підняття нашого прапора. Підняття нашого прапора в певній країні свідчить про те, що ми відкриті та віддані зобов’язанням, які колись були дані на Асамблеї ООН. Ми є членом організації, це багато про що говорить. А сама участь у заході – це для нас досвід", – заявив він.

Скабей підкреслив, що після відповідного рішення "ми будемо готові переміститися в той чи інший регіон для виконання завдань". Також він додав, що вже брав участь у миротворчих місіях під егідою ООН, але зараз, за його словами, участь білоруських "миротворців" призупинена.

"Тут все залежить не лише від нас одних. Це залежить від того, як сторони приймуть рішення між собою. Те, що ми готові надати їм допомогу на прохання обох сторін – ми завжди готові", – наголосив Скабей.