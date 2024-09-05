У Білорусі заявили про порушення повітряного кордону і знищення цілей
Начальник головного штабу Білорусі – перший заступник командувача ВПС та військами ППО полковник Сергій Фролов заявив про порушення держкордону у повітряному просторі
Про це передає міноборони Білорусі.
"Сьогодні вночі, 5 вересня, було зафіксовано факт порушення державного кордону Республіки Білорусь у повітряному просторі, ймовірно, безпілотними літальними апаратами", - сказав Фролов.
За його словами, було ухвалено рішення на їх знищення.
"Своєчасними діями чергових сил протиповітряної оборони всі цілі порушників було знищено. За цим фактом проводиться перевірка", - заявив військовий режиму Лукашенка.
- За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", уночі 5 вересня російські "шахеди", який РФ запустила по території України, залетіли у повітряний простір Білорусі. Країна застосувала винищувач для збиття дрона, йдуть пошуки нерозірваних ракет у Гомельській області.
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