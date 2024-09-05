У Білорусі заявили про порушення повітряного кордону і знищення цілей

Про це передає міноборони Білорусі.

"Сьогодні вночі, 5 вересня, було зафіксовано факт порушення державного кордону Республіки Білорусь у повітряному просторі, ймовірно, безпілотними літальними апаратами", - сказав Фролов.

За його словами, було ухвалено рішення на їх знищення.

"Своєчасними діями чергових сил протиповітряної оборони всі цілі порушників було знищено. За цим фактом проводиться перевірка", - заявив військовий режиму Лукашенка.