У бою за Україну загинув футбольний тренер клубу "Троєщина" Денис Скляренко, нагороджений Золотим Хрестом

Про це повідомили в Департаменті молоді та спорту України міста Києва.

Денис Скляренко - випускник Національного університету фізичного виховання і спорту України. Отримавши диплом тренера з футболу, він працював у футбольному клубі "Троєщина".



З початком повномасштабного вторгнення Денис добровільно приєднався до ЗСУ, де служив у 112-й бригаді. За свої заслуги був нагороджений Золотим Хрестом.



Його життя обірвалося у бою з російськими окупантами на Куп'янському напрямку фронту. Загиблому воїну було 36 років.

На сайті президента України створена петиція для присвоєння Денису Скляренку звання Героя України (посмертно).

"Денис був чудовим водієм, вивозив поранених бійців з замінованого поля бою, багатьом солдатам, побратимам врятував не одне життя. Із самого початку і до кінця Денис був на нульовій позиції. Його побратими зазначили, що він був справжнім воїном, людиною слова, людиною мужності, зразком незламності та міцності духом", - написала авторка петиції Любов Сіренко.