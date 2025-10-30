У Чернігові внаслідок удару РФ пошкоджено телевежу, містян закликали не наближатися до споруди
Унаслідок російського обстрілу Чернігова 29 жовтня пошкоджено міську телевежу. Влада закликає громадян не наближатися до об’єкта через ризик обвалу конструкції
Про це повідомляє пресслужба Чернігівської міської ради.
За інформацією міськради, 29 жовтня стався ракетний удар по міській телевежі Чернігова, внаслідок чого відбуваються стабілізаційні роботи.
"З метою запобігання можливим надзвичайним ситуаціям та забезпечення безпеки містян найближчим часом проводитимуться роботи зі стабілізації конструкції", — йдеться в офіційному повідомленні.
Влада закликала жителів не наближатися до телевежі та обмежити перебування поблизу неї в радіусі до 200 метрів.
Раніше протягом двох діб росіяни тричі били безпілотниками по центру Чернігова. Перший удар стався в ніч на 28 жовтня, а наступних два — вранці та пізно ввечері 29-го. Інформація про постраждалих уточнюється.
- У ніч на 30 жовтня російська окупаційна армія завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БПЛА, а також ракет повітряного, наземного та морського базування.
