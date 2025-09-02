У Чорноморську відновили електропостачання для понад 15 тис. абонентів

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, завдяки злагодженим діям ремонтних бригад лише за останню добу вдалося повернути електропостачання 15,4 тисячі споживачів. Зокрема, після підключення трансформатора світло отримала половина Чорноморська, де електрику відновили для 13 тисяч абонентів.

«Ремонтні бригади продовжують працювати цілодобово у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути світло в кожну домівку. Роботи з підключення тривають і зранку», – зазначив Кіпер.

Водночас він наголосив, що процес відновлення є складним і потребує значного часу через серйозні пошкодження енергетичної інфраструктури.

Станом на ранок 2 вересня без електроенергії залишаються ще 10,6 тисячі родин. Фахівці працюють над тим, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки обстрілів.

Голова ОВА також звернувся до мешканців регіону з проханням відповідально ставитися до споживання електроенергії після відновлення світла: вмикати прилади поступово, аби уникнути перевантаження мережі та нових аварійних ситуацій.