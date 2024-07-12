У Defense Express назвали головні небезпеки нової тактики росіян запускати ракети "Калібр" з Каспійського моря
Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський повідомив, що пуски ракет “Калібр” з корветів, які росіяни почали здійснювати з акваторії Каспійського моря, дуже складно виявити радіолокаційними станціями
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Сам факт того, що росіяни можуть запускати ракети Х-101 з бомбардувальників Ту-95 та "Калібри" з тамтешніх корветів, є дуже небезпечним. Оскільки пуски ракет з корветів дуже складно виявити. Бомбардувальник летить на відносно великій висоті і його можна побачити загоризонтним локатором. З корветами все складніше. Вони помітніші в радіолокаційному плані, відповідно пуски ракет з них виявити складніше. Втім, не варто думати, що росіяни масово перейдуть на пуски ракет "Калібр" з Каспійського моря, але це вказує на те, що вони змінюють заходи своїх дій по обстрілу України", - пояснив Киричевський.
Експерт також додав, що росіяни можуть виробляти до 30 ракет "Калібр" щомісяця.
"Росіяни вже понад рік вже стабільно можуть виробляти 25-30 ракет "Калібр" щомісяця. Й тут мова не йде про те, що вони начеб то не могли ці ракети завантажити на кораблі, тому й обстріли цими типами ракет були не часто. Вони просто їх накопичували", - додав він.
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Російська армія 8 липня атакувала Київ ракетами. Унаслідок обстрілу є загиблі, кількість постраждалих і надалі зростає. 9 липня в столиці оголошено Днем жалоби. У Шевченківському районі зазнали руйнування два поверхи корпусу лікарні "Охматдит". Загинули 2 дорослих (одна з них лікарка), 10 постраждали. Пошкоджені кілька інших корпусів.
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