У Defense Express назвали головні небезпеки нової тактики росіян запускати ракети "Калібр" з Каспійського моря

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Сам факт того, що росіяни можуть запускати ракети Х-101 з бомбардувальників Ту-95 та "Калібри" з тамтешніх корветів, є дуже небезпечним. Оскільки пуски ракет з корветів дуже складно виявити. Бомбардувальник летить на відносно великій висоті і його можна побачити загоризонтним локатором. З корветами все складніше. Вони помітніші в радіолокаційному плані, відповідно пуски ракет з них виявити складніше. Втім, не варто думати, що росіяни масово перейдуть на пуски ракет "Калібр" з Каспійського моря, але це вказує на те, що вони змінюють заходи своїх дій по обстрілу України", - пояснив Киричевський.

Експерт також додав, що росіяни можуть виробляти до 30 ракет "Калібр" щомісяця.

"Росіяни вже понад рік вже стабільно можуть виробляти 25-30 ракет "Калібр" щомісяця. Й тут мова не йде про те, що вони начеб то не могли ці ракети завантажити на кораблі, тому й обстріли цими типами ракет були не часто. Вони просто їх накопичували", - додав він.