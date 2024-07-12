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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

У Defense Express назвали головні небезпеки нової тактики росіян запускати ракети "Калібр" з Каспійського моря

12 липня, 2024 п'ятниця
16:46
Війна з Росією крилата ракта "Калібр"

Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський повідомив, що пуски ракет “Калібр” з корветів, які росіяни почали здійснювати з акваторії Каспійського моря, дуже складно виявити радіолокаційними станціями

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Сам факт того, що росіяни можуть запускати ракети Х-101 з бомбардувальників Ту-95 та "Калібри" з тамтешніх корветів, є дуже небезпечним. Оскільки пуски ракет з корветів дуже складно виявити. Бомбардувальник летить на відносно великій висоті і його можна побачити загоризонтним локатором. З корветами все складніше. Вони помітніші в радіолокаційному плані, відповідно пуски ракет з них виявити складніше. Втім, не варто думати, що росіяни масово перейдуть на пуски ракет "Калібр" з Каспійського моря, але це вказує на те, що вони змінюють заходи своїх дій по обстрілу України", - пояснив Киричевський.

Експерт також додав, що росіяни можуть виробляти до 30 ракет "Калібр" щомісяця.

"Росіяни вже понад рік вже стабільно можуть виробляти 25-30 ракет "Калібр" щомісяця. Й тут мова не йде про те, що вони начеб то не могли ці ракети завантажити на кораблі, тому й обстріли цими типами ракет були не часто. Вони просто їх накопичували", - додав він.

  • Російська армія 8 липня атакувала Київ ракетами. Унаслідок обстрілу є загиблі, кількість постраждалих і надалі зростає. 9 липня в столиці оголошено Днем жалоби. У Шевченківському районі зазнали руйнування два поверхи корпусу лікарні "Охматдит". Загинули 2 дорослих (одна з них лікарка), 10 постраждали. Пошкоджені кілька інших корпусів. 

Теги:
Росія
російська армія
тероризм
окуповані території
окупанти
ракетний удар
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