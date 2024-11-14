У Defense Express пояснили, навіщо армія РФ взяла у "Мосфільму" 28 танків Т-55

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Саме звернення російських терористів до запасів "Мосфільму" свідчить про те, що техніки, яку можна швидко ввести в стрій, стає все менше. Варто зазначити, що техніка на "Мосфільмі" не є недієздатною, адже для зйомок техніка має бути в робочому стані", - пояснив Рябих.

За словами військового експерта, танки Т-55 вже були помічені на фронтах російсько-української війни, що свідчить про спроби росіян збільшити механізовану компоненту на тлі значних втрат техніки. Крім того, танки з "Мосфільму" можуть використовуватися як донатори запчастин для ремонту інших танків.

"Щодо танків Т-55, знятих з "Мосфільму", є ймовірність, що після незначного обслуговування їх могли направити для використання за їх прямим призначенням - для чого їх і розробляли в Радянському Союзі. Отже, маневри росіян щодо технічного оснащення своїх військ стають все більш обмеженими", - зауважив Рябих.

Упродовж минулої доби на фронті російська окупаційна армія втратила ще низку десятків своєї техніки, а також щонайменше 1690 військових.











