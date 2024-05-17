У Defense Express припустили, якими дронами ГУР та СБУ атакували цілі в РФ у ніч проти 17 травня
Через атаки українських дронів по російському НПЗ у ніч проти 17 травня росіяни побоюються, що країна й армія можуть залишитися без пального
Про це розповів військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в етері телеканалу "Еспресо".
"Цей прогрес пов'язаний з нарощуванням виробництва ударних дронів в Україні. У цій категорії йдеться саме про дрони типу "Лютий", які є далекобійними і вражають цілі на відстанях понад 1000 км", - заявив він.
Коментуючи атаки по Криму, Новоросійську та Краснодарському краю, Рябих зазначив, що українські дрони досягли своїх цілей.
"Аналіз, проведений по вибухах і прильотах у Новоросійську, Туапсе і Севастополі, показує, що більшість дронів, які летіли, все ж таки досягли своїх цілей. Можливо дронів було не 102, а, наприклад, 200. Серед цілей - нафтопереробний завод у Туапсе, паливно-мастильні термінали в Новоросійському порту та об'єкти енергоінфраструктури в Севастополі", - зазначив військовий експерт.
У Росії зазначають, що подібні удари України є ефективними, особливо коли йдеться про НПЗ в Туапсе, зауважив Рябих.
"НПЗ був уражений також з 24 на 25 січня поточного року, після чого його ремонтували три місяці. Це була його основна установка первинної переробки нафти, вони відрапортували. Головне управління розвідки почуло, що НПЗ у РФ відремонтували, тому дрони було запущено знову. У РФ відмічають, що подібні удари є більш результативними, ніж їхні ремонти. Там вже висловлюють занепокоєння. Мовляв, якщо такі удари будуть наноситись надалі, то РФ залишиться без пального. Відповідно, без пального в першу чергу залишаться окупаційні війська, які здійснюють терор на території України, тоді вже й населення. Коли Україна відмінусувала 10% виробництва російської нафти, росіяни прийняли рішення відмінити експорт світлих нафтопродуктів, які також становлять близько 10% від внутрішніх потреб виробництва. Наразі такого резерву немає. Місцеві спостерігачі говорять, якщо так відбуватиметься надалі, а вони впевнені що так і буде, то в подальшому можливості РФ по виробництву світлих нафтопродуктів скорочуватимуться, як і підвищуватиметься ціна для місцевого населення", - резюмував він.
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У ніч з 16 на 17 травня ударні безпілотники ГУР та СБУ атакували низку важливих цілей РФ у тимчасово окупованому Криму, Новоросійську та Туапсе.
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За словами оперштабу Краснодарського краю, внаслідок падіння БПЛА стався спалах на території НПЗ, спеціальні служби розпочали гасіння.
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