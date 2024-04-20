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У Донецьку військові РФ вбили американця, який воював за "ДНР" і займався пропагандою

20 квітня, 2024 субота
04:50
Війна з Росією США ДНР кримінал окуповані території війна з Росією

Американець Рассел Бентлі, який з 2014 року воював на стороні окупантів та працював на російську пропаганду, зник після "жорсткого затримання" військовими РФ

Про це повідомила пропагандистка, головна редакторка телеканалу RT Маргарита Сімоньян.

"Рассел Бентлі, він же Техас, реальний американець, реально з Техасу, загинув у Донецьку. Воював там за наших. Співпрацював із нашим "Супутником". Жахливо. Царство Небесне...", - написала Симонян у телеграм, не зазначивши обставин загибелі.

Водночас місцева дружина Бентлі – Людмила, заявила 15 квітня на його сторінці у Телеграм, що Бентлі "жорстко затримали" російські військові з 5-ї танкової бригади. Це сталося 8 квітня в Петровському районі Донецька.

За її словами, Бентлі нібито затримали, коли він знімав наслідки удару по військовій частині на Автобазівській вулиці. Люди в камуфляжі, ймовірно, прийняли його за шпигуна і відвезли до військових дізнавачів.

Бентлі було 64 роки.У США його оголошено у розшук за наркоторгівлю.

Теги:
США
"ДНР"
пропаганда
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