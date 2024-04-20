У Донецьку військові РФ вбили американця, який воював за "ДНР" і займався пропагандою

Про це повідомила пропагандистка, головна редакторка телеканалу RT Маргарита Сімоньян.

"Рассел Бентлі, він же Техас, реальний американець, реально з Техасу, загинув у Донецьку. Воював там за наших. Співпрацював із нашим "Супутником". Жахливо. Царство Небесне...", - написала Симонян у телеграм, не зазначивши обставин загибелі.

Водночас місцева дружина Бентлі – Людмила, заявила 15 квітня на його сторінці у Телеграм, що Бентлі "жорстко затримали" російські військові з 5-ї танкової бригади. Це сталося 8 квітня в Петровському районі Донецька.

За її словами, Бентлі нібито затримали, коли він знімав наслідки удару по військовій частині на Автобазівській вулиці. Люди в камуфляжі, ймовірно, прийняли його за шпигуна і відвезли до військових дізнавачів.

Бентлі було 64 роки.У США його оголошено у розшук за наркоторгівлю.