У ДПСУ розповіли, коли набере чинності постанова Кабміну та що потрібно для перетину кордону чоловікам віком від 18 до 22 років
Чоловіки віком від 18 до 22 років включно зможуть виїжджати за кордон після того, як набуде чинності нова постанова Кабміну. Зміни наберуть чинності після публікації документа в "Офіційному віснику України"
Про це в ефірі Еспресо сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
"Постанова Кабміну має бути опублікована в "Офіційному віснику України ", оскільки наразі є лише публікація на урядовому порталі. Коли це буде зроблено, прикордонники зможуть розпочати застосування змін у пунктах пропуску. Я сподіваюся, що вони набудуть чинності або завтра, або післязавтра, і ми обов'язково повідомимо про це на наших офіційних ресурсах", - зауважив Демченко
За словами речника, зміни передбачають можливість перетину кордону громадянами України чоловічої статі віком від 18 до 22 років включно. Саме ця категорія громадян матиме право на виїзд з України під час дії воєнного стану.
"Це стосується всіх чоловіків у цьому віці, крім тих, які підпадають під пункт 2.14. правил. Зазначений пункт визначає, що особи, які обіймають посади на державній службі, в органах державної влади або місцевого самоврядування, можуть перетинати кордон лише у службові відрядження", - зазначив Демченко.
Речник також пояснив, які документи необхідно мати чоловікам віком від 18 до 23 років для перетину кордону України.
"Паспортний документ, який дає право на перетин кордону, та військово-обліковий документ - у паперовій формі або в електронному вигляді. За наявності цих двох документів чоловіки віком від 18 до 23 років зможуть перетнути кордон на виїзд з України", - додав Демченко.
- Кабінет міністрів України затвердив постанову, за якою чоловікам віком від 18 до 22 років включно дозволили перетинати держкордон: вона набере чинності відзавтра, 28 серпня.
