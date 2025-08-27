У ДПСУ розповіли, коли набере чинності постанова Кабміну та що потрібно для перетину кордону чоловікам віком від 18 до 22 років

Про це в ефірі Еспресо сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Постанова Кабміну має бути опублікована в "Офіційному віснику України ", оскільки наразі є лише публікація на урядовому порталі. Коли це буде зроблено, прикордонники зможуть розпочати застосування змін у пунктах пропуску. Я сподіваюся, що вони набудуть чинності або завтра, або післязавтра, і ми обов'язково повідомимо про це на наших офіційних ресурсах", - зауважив Демченко

За словами речника, зміни передбачають можливість перетину кордону громадянами України чоловічої статі віком від 18 до 22 років включно. Саме ця категорія громадян матиме право на виїзд з України під час дії воєнного стану.

"Це стосується всіх чоловіків у цьому віці, крім тих, які підпадають під пункт 2.14. правил. Зазначений пункт визначає, що особи, які обіймають посади на державній службі, в органах державної влади або місцевого самоврядування, можуть перетинати кордон лише у службові відрядження", - зазначив Демченко.

Речник також пояснив, які документи необхідно мати чоловікам віком від 18 до 23 років для перетину кордону України.

"Паспортний документ, який дає право на перетин кордону, та військово-обліковий документ - у паперовій формі або в електронному вигляді. За наявності цих двох документів чоловіки віком від 18 до 23 років зможуть перетнути кордон на виїзд з України", - додав Демченко.