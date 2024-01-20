У ЄС цьогоріч зможуть виготовити 1,4 млн снарядів: більшість піде Україні, - єврокомісар

Про це заявив єврокомісар з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, повідомляє RTBF.

"Ми продовжимо нарощувати наші виробничі потужності, ймовірно, до 1,3-1,4 млн штук до кінця нинішнього року і продовжимо значно нарощувати їх у 2025 році", - заявив Бретон на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Естонії Каєю Каллас у Талліні.

За його словами, країни Євросоюзу у березні, або квітні 2024 року досягнуть мети з виробництва 1 млн снарядів на рік.

"Ми переживаємо вирішальний момент для нашої колективної безпеки в Європі, і в агресивній війні, яку веде РФ в Україні, Європа має продовжувати підтримувати Україну всіма своїми коштами", - додав він.

Бретон також зазначив, що більшість з випущених у 2024 році снарядів буде відправлено в Україну, оскільки допомога воюючій країні є пріоритетом.