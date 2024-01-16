У Європарламенті гучніше залунали пропутінські голоси, - кореспондентка зі Страсбурга Тетяна Висоцька
Кореспондентка Еспресо зі Страсбурга Тетяна Висоцька зазначила, що депутати від Словаччини закликали Європарламент не надавати Україні військової допомоги
Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".
"У сесійній залі Європарламенту більш гучно залунали пропутінські голоси й активізувалася Словаччина. Сьогодні Фіцо й Орбан зустрічаються в Будапешті, і під впливом цієї новини два словацьких депутати з різних партій, жодна з яких не є партією Фіцо, виступили з закликом - не надавати Україні військову допомогу, припинити її, і припинити війну шляхом перемовин. Під час цих виступів інші депутати дивувалися, чому саме сьогодні залунали такі меседжі?" - зауважила Висоцька.
За словами кореспондентки Еспресо, також виступала депутатка від Румунії, яка теж критикувала Україну.
"Вона сказала, що Україна просить допомоги, а сама порушує правила тим, що нечесно веде торгівлю сільськогосподарською продукцією. Також вона сказала, що румунська меншина в Україні не має права розмовляти рідною мовою, що звісно є неправдою, але такі меседжі з трибуни Європарламенту просуваються", - додала Висоцька.
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