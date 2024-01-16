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У Європарламенті гучніше залунали пропутінські голоси, - кореспондентка зі Страсбурга Тетяна Висоцька

16 січня, 2024 вiвторок
15:03
Війна з Росією Європарламент

Кореспондентка Еспресо зі Страсбурга Тетяна Висоцька зазначила, що депутати від Словаччини закликали Європарламент не надавати Україні військової допомоги

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"У сесійній залі Європарламенту більш гучно залунали пропутінські голоси й активізувалася Словаччина. Сьогодні Фіцо й Орбан зустрічаються в Будапешті, і під впливом цієї новини два словацьких депутати з різних партій, жодна з яких не є партією Фіцо, виступили з закликом - не надавати Україні військову допомогу, припинити її, і припинити війну шляхом перемовин. Під час цих виступів інші депутати дивувалися, чому саме сьогодні залунали такі меседжі?" - зауважила Висоцька.

За словами кореспондентки Еспресо, також виступала депутатка від Румунії, яка теж критикувала Україну.

"Вона сказала, що Україна просить допомоги, а сама порушує правила тим, що нечесно веде торгівлю сільськогосподарською продукцією. Також вона сказала, що румунська меншина в Україні не має права розмовляти рідною мовою, що звісно є неправдою, але такі меседжі з трибуни Європарламенту просуваються", - додала Висоцька.

  • 7 січня президент Європейської Ради Шарль Мішель оголосив, що балотуватиметься на виборах до Європарламенту влітку, тому достроково залишить посаду. Якщо це станеться, наступником Шарля Мішеля тимчасово може стати чинний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Згодом Мішель заявив, що в разі його відставки з посади існує багато способів уникнути того, щоб його наступником став Орбан.
  • 9 січня правоцентристський депутат Європарламенту від Фінляндії Петрі Сарвамаа ініціював петицію про позбавлення Угорщини права голосу в Раді Євросоюзу через "порушення цінностей ЄС"






 

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