У Франції заарештували росіянина, який готував акти дестабілізації під час Олімпіади-2024
У вівторок, 22 липня, французька поліція заарештувала росіянина, підозрюваного в організації актів "дестабілізації" під час Олімпійських ігор в Парижі
Про це повідомляє france24 з посиланням на прокуратуру.
Чоловіка 1984 року народження затримали та розпочали судове розслідування за підозрою в "організації заходів, які можуть призвести до дестабілізації під час Олімпійських ігор".
Джерело у прокуратурі зазначило, що було відкрито розслідування щодо "передачі розвідданих іноземній державі з метою розпалювання ворожнечі у Франції", додавши, що злочин карається до 30 років ув’язнення.
Прокуратура заявила, що під час відвідування будинку чоловіка "на запит міністерства внутрішніх справ" було виявлено докази підозрюваних планів.
Вони не надали жодних подробиць передбачуваної змови, за винятком того, що вона не мала терористичний характер і що спеціалісти антитерористичної прокуратури не стежать за цією справою.
Влада провела розслідування щодо понад мільйона осіб, включаючи спортсменів, тренерів, журналістів, волонтерів, охоронців і навіть місцевих жителів поблизу місць проведення заходів напередодні Олімпіади, повідомив міністр внутрішніх справ Джеральд Дарманін тижневику Paris Match у вівторок.
З них 4360 було відмовлено в доступі до Олімпіади, а джерела зауважили, що 880 осіб були заборонені на Іграх через підозри в іноземному втручанні.
- Президент Франції Емманюель Макрон закликав до "політичного перемирʼя" в державі на тлі спроб сформувати уряд після дострокових виборів під час Олімпійських ігор, які стартують у Парижі 26 липня.
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