У Грузії викликали на допит трьох добровольців, які воювали за Україну
Служба державної безпеки Грузії почала викликати на опитування грузинських добровольців, які воювали в Україні проти РФ
Про це повідомляє "Эхо Кавказа" та особисто добровольці у соцмережах.
Грузинський доброволець Надім Хмаладзе у facebook заявив, що йому висунули звинувачення у тероризмі та державному перевороті.
"Мене, Надіма Хмаладзе, звинувачують у тероризмі та державному перевороті. Наскільки це круто?" - написав він.
Хмаладзе також повідомив виданню Batumelebi, що на допит викликали й звинуватили за тими самими статтями ще двох добровольців - Важу Цецадзе та Лашу Чигладзе.
"Мені подзвонив незнайомий номер, привітався і повідомив, що викликають на допит. Я йому сказав, що прийду на допит у присутності судді. "Тоді підпишіть, що ви відмовляєтесь від допиту, ми подамо клопотання до судді, і вас так допитають"", - розповів Хмаладзе.
На думку бійця, "вони цим лякають".
"Поки я був в Україні, нас оголошували злочинцями, а минулого року мене заарештували ні за що під час протестів 9 березня, але люди мене відпустили. Тоді мені сказали, що не вдалося затримати мене з кров’ю і відпустили під адмінстатусом. Щоб нас хотіли нейтралізувати", – каже Надім Хмаладзе.
Він не виключає, що наказ про його арешт надійшов безпосередньо з Кремля.
"Проти нас, грузинських бойовиків, у Росії відкрито справу, і нас покарали заочно, наскільки я знаю в Росії", — зазначає він.
За його словами, Лашу Чигладзе вже допитували за цією ж статтею два дні тому. Боєць вважає, що грузинських добровольців імовірно продовжать викликати на допити.
"Эхо Кавказа" інформує, що 19 липня у присутності судді-магістрата у Тбіліському міському суді опитали Лашу Чигладзе, який є активістом "Антиокупаційного руху", який працює біля лінії поділу з самопроголошеною республікою Південна Осетія. За даними ЗМІ, Чигладзе брав участь у бойових діях в Україні минулого року. Він нагороджений медаллю за мужність.
Проурядовий телеканал «Імеді» повідомляє, що Чигладзе проходить у справі про змову з метою повалення влади та "підготовки тероризму". На справу накладено гриф "таємно".
Адвокат Чигладзе Лаша Ткешеладзе назвав справу "прямо політичною".
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Грузія залишається партнером Північноатлантичного Альянсу навіть після ухвалення закону щодо "іноагентів".
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