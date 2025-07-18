У ГУР показали Келлогу західні компоненти, виявлені в російських дронах

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

Кіту Келлогу, зокрема, продемонстрували західні елементи ірано-російських дронів-камікадзе Shahed ("Герань") та російських "Гербера", якими держава-агресор тероризує цивільне населення України.

Також серед ідентифікованих компонентів — критично важлива для виготовлення високоточного озброєння мікроелектроніка, яку російський оборонно-промисловий комплекс отримав за “сірими схемами” в обхід міжнародних санкцій.

Спеціальну виставку організував портал War&Sanctions ГУР МО України спільно з побратимами із Сил оборони України та Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

"Необхідно, щоб міжнародна спільнота посилювала контроль за дотриманням накладених на Москву санкцій. Це також стосується виробників, які мають відповідальніше ставитися до контролю своєї продукції на міжнародних ринках", — наголосив Шифр, військовослужбовець ГУР МО України.

У ГУР запевнили: "Головне управління розвідки продовжує розкривати секрети російського озброєння та ідентифікувати його компоненти, аби унеможливити обхід санкцій".