У ГУР заявили, що новий обмін полоненими з Росією може відбутися найближчим часом
Перемовини щодо організації обміну полоненими з РФ тривають попри падіння Іл-76 у Білгородській області й заяви росіян про нібито неможливість подальших обмінів
Про це представник Головного управління розвідки Андрій Юсов сказав "Радіо Свобода".
"Робочі групи продовжують спілкуватися, і перемовники комунікують. Це дає підстави вважати, що найближчим часом ми все ж таки будемо мати нові результати", – заявив він.
За його словами, ситуація з Іл-76 негативно вплинула на обмінний процес, проте Україна зацікавлена в розслідуванні інциденту з одного боку й продовженні перемовин щодо обміну – з іншого.
"Звичайно, позитивно вона (ситуація з Іл-76, - ред.) не може вплинути. Йдеться про одразу категоричну позицію держави-агресора. Вона була одразу оприлюднена, пропагандисти відпрацювали по методичках. Україна зацікавлена в тому, щоб з’ясувати оперативні обставини й паралельно продовжувати процес повернення додому наших захисників, захисниць, а також цивільних, які знаходяться здебільшого в украй важких умовах", - резюмував Юсов.
- У межах останнього обміну 3 січня до України повернули 230 воїнів і цивільних.
- 24 січня у РФ розбився літак Іл-76. РосЗМІ пишуть, начебто на борту були українські військовополонені, яких перевозили в Білгородську область для обміну. У ГУР підтвердили, що на сьогодні дійсно готувався обмін, однак інформація щодо перебування на борту наших полонених перевіряється.
- Усього в межах дев'яти обмінів між Україною та РФ додому повернули 2681 українського військового і 147 цивільних. Підтверджено перебування в полоні окупантів ще 8 тис. людей.
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