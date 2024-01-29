У ГУР заявили, що новий обмін полоненими з Росією може відбутися найближчим часом

Про це представник Головного управління розвідки Андрій Юсов сказав "Радіо Свобода".

"Робочі групи продовжують спілкуватися, і перемовники комунікують. Це дає підстави вважати, що найближчим часом ми все ж таки будемо мати нові результати", – заявив він.

За його словами, ситуація з Іл-76 негативно вплинула на обмінний процес, проте Україна зацікавлена в розслідуванні інциденту з одного боку й продовженні перемовин щодо обміну – з іншого.

"Звичайно, позитивно вона (ситуація з Іл-76, - ред.) не може вплинути. Йдеться про одразу категоричну позицію держави-агресора. Вона була одразу оприлюднена, пропагандисти відпрацювали по методичках. Україна зацікавлена в тому, щоб з’ясувати оперативні обставини й паралельно продовжувати процес повернення додому наших захисників, захисниць, а також цивільних, які знаходяться здебільшого в украй важких умовах", - резюмував Юсов.