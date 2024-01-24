У межах 49 обмінів з РФ загалом повернули 2681 українського військового, в полоні залишаються понад 8 тис. українців

Про це під час засідання Ради з питань прав людини, гендерної рівності та різноманіття при МЗС України заявив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юрій Таранюк, передає Укрінформ.

"Мета Координаційного штабу - повернути в Україну всіх і кожного з російського полону. Це стосується і цивільних, і військовополонених. Наразі проведено 49 обмінів і повернуто додому 2828 осіб, з них 2681 - військовий. Повернуто і 147 цивільних осіб. У полоні наразі перебувають більше як 8 тисяч осіб, це де ми знаємо, що це полон. І з цього числа більш як 1600 осіб - цивільні", - сказав він.

За його словами, десятки тисяч людей вважаються зниклими безвісти. Водночас РФ порушує норми гуманітарного права, коли не повідомляє про факт полону. Тому величезна кількість цих зниклих людей вочевидь теж перебувають у полоні, зауважив Таранюк.

"Якщо брати тенденцію, то з понад 8 тисяч осіб, які перебувають у полоні, підтверджених РФ через МКЧХ - лише більш ніж половина. Інша інформація була отримана тим чи іншим способом - від звільнених полонених тощо", - резюмував він.