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У "Інформаційному спротиві" назвали два напрямки, де окупанти планують наступ

20 лютого, 2024 вiвторок
14:44
Війна з Росією російські танки, окупанти, оркі

В​​ійськово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко повідомив, що після Авдіївки окупанти планують відновити активні наступальні дії в напрямку Купʼянська та Часового Яру

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Основні напрямки наступу росіян зараз будуть Купʼянськ та Часів Яр. Саме цими двома напрямками будуть займатись окупанти. Особливо тиск на наші позиції зросте після президентських виборів в Росії. Оскільки після виборів вони розпочнуть більш інтенсивну мобілізацію. Ця мобілізація дозволить їм до вересня набрати відповідну кількість людського ресурсу, щоб значно посилити можливості їхніх наступальних сил біля Купʼянська та Часового Яру", - пояснив Коваленко.

Експерт наголосив, що окупанти також планують відновити наступальні дії в напрямку Вугледару.

"Окрім всього іншого, окупанти можуть активізувати наступальні дії біля Вугледара. Зараз вони не дуже там активні. Втім, вони концентрують сили та засоби. Була думка, що вони взагалі могли розпочати наступальні дії в напрямку Вугледара до початку нового року. Однак зараз вони вичікують поки буде повністю захоплено Новомихайлівку. Потім вони планують далі просуватись з північного напрямку до Вугледара", - додав він

  • У понеділок, 19 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув на передову до захисників на Куп'янському напрямку, де поспілкувався із військовими та вручив їм нагороди
  • Протягом минулої доби на фронті відбулося 81 бойове зіткнення. Російські окупанти здійснюють атаки на 8 ключових напрямках, а ЗСУ знищили ще 1230 військових РФ
Теги:
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Авдіївка
Харківщина
Військові новини
Куп'янськ
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