У "Інформаційному спротиві" назвали два напрямки, де окупанти планують наступ

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Основні напрямки наступу росіян зараз будуть Купʼянськ та Часів Яр. Саме цими двома напрямками будуть займатись окупанти. Особливо тиск на наші позиції зросте після президентських виборів в Росії. Оскільки після виборів вони розпочнуть більш інтенсивну мобілізацію. Ця мобілізація дозволить їм до вересня набрати відповідну кількість людського ресурсу, щоб значно посилити можливості їхніх наступальних сил біля Купʼянська та Часового Яру", - пояснив Коваленко.

Експерт наголосив, що окупанти також планують відновити наступальні дії в напрямку Вугледару.

"Окрім всього іншого, окупанти можуть активізувати наступальні дії біля Вугледара. Зараз вони не дуже там активні. Втім, вони концентрують сили та засоби. Була думка, що вони взагалі могли розпочати наступальні дії в напрямку Вугледара до початку нового року. Однак зараз вони вичікують поки буде повністю захоплено Новомихайлівку. Потім вони планують далі просуватись з північного напрямку до Вугледара", - додав він