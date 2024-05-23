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"У Харкові обладнують військовий госпіталь у коледжі, щоб прикритися цивільними": російські фейки за 23 травня

23 травня, 2024 четвер
21:19
Війна з Росією фейк

Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків і маніпуляцій, які російська пропаганда запустила 23 травня

Зміст

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 23 травня російська пропаганда запустила два фейки.

Дезінформація: Речник Путіна Д. Пєсков заявив: "Жодні озброєння, якими накачують київський режим, не можуть змінити хід спецоперації, вона продовжується, російські військові знають свою справу". 

Спростування: Метою таких заяв є створення ілюзії, начебто у російської армії все «під контролем», що є неправдою, оскільки західне озброєння допомагає українським військовим ефективно протистояти російським «м'ясним штурмам». 

Фейк: TG-канал "Первый Харьковский" написав: "У будівлі Харківського обласного медичного коледжу обладнується військовий госпіталь. Місце для укронацистів вдале – житлова забудова за пару десятків кроків. Звичайна тактика – прикривати військові об'єкти цивільними".

Спростування: Подібні заяви звучать для того, щоб створити інфо-алібі перед ймовірним черговим терористичним актом російської армії проти цивільного населення України. Крім того, мета ЗСУ – це захист рідної землі та українців від росіян, які прийшли нас вбивати. Тому, мова про "живий щит" звучить щонайменше цинічно. 

  • Раніше росіяни запустили фейк, що ТЦК мобілізує безпритульних у Харкові. 
Теги:
Україна
Росія
Харків
Дмитро Пєсков
фейк
США
Харківщина
допомога США Україні
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