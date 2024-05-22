"ТЦК мобілізує безпритульних у Харкові": російські фейки за 22 травня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків і маніпуляцій, які російська пропаганда запустила 22 травня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 22 травня російська пропаганда запустила два фейки
Фейк: Пропагандистський TG-канал СОЛОВЬЕВ написав: "ТЦК у Харкові почали насильно мобілізувати безпритульних, а також тих, хто має проблеми зі вживанням спиртного та наркотиків".
"Метою таких вкидів є створення негативного іміджу військової служби, зниження авторитету ЗСУ в очах суспільства та дискредитація мобілізаційного процесу загалом", - наголошує Центр.
Фейк: У так званій пресслужбі окупованої ЗАЕС повідомили: "ЗСУ атакували територію транспортного цеху Запорізької АЕС дроном-камікадзе".
"Чергова провокація в рамках "ядерного шантажу" РФ, оскільки Україна не обстрілює ЗАЕС. Наразі єдину загрозу для електростанції становлять російські окупаційні війська, їхня військова техніка і тренування операторів БПЛА, які ворог проводить на території ЗАЕС", - пояснили у ЦПД.
- Раніше у світі поширився фейк, що Москва нібито була змушена відмовити Заходу у військовому доступі до України, щоб вижити.
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