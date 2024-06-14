У Харкові зник безвісти український журналіст і волонтер Олександр Лапшин
У Харкові два тижні тому зник 43-річний журналіст і волонтер Олександр Лапшин. Про зникнення чоловіка повідомили його рідні та друзі
Про це пише Kharkiv Today.
За словами рідних, Олександр Лапшин вийшов зі своєї квартири 29 травня без документів і телефону. З того часу він не повернувся і не виходив на зв'язок.
"Нічого не вказувало на те, щоб у нього були якісь проблеми. Напередодні він спілкувався з батьками, з братом, усе було добре. Зазвичай він ніколи не залишав телефон і завжди був на зв'язку. Що могло статися того дня, незрозуміло", - кажуть рідні Олександра.
Рідні написали заяву до поліції та просять усіх, хто бачив його або щось знає про обставини зникнення, звертатися за номером "102" або телефонувати братові 0506158283. Олександра також внесли до реєстру зниклих громадян МВС.
Від початку повномасштабного вторгнення Олександр Лапшин волонтерив, був фрилансером та писав і знімав про перебіг російсько-української війни, зокрема кілька його матеріалів виходили на "Українській правді".
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