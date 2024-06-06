Щонайменше 30 журналістів перебувають у російській неволі, - голова НСЖУ

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Як для кожного українця, так і для кожного журналіста, який працює в Україні, найбільший виклик війни – безпека і виживання. Адже Росія не дотримується жодних конвенцій, тому для неї безпека журналістів – нульове питання. Професійний та незалежний журналіст – загроза російській пропаганді, тому для росіян журналісти, медійники, медіа є воєнними цілями. Вони полюють за журналістами, вбивають, беруть у полон. Ми загартовуємо своє право на професію вільних журналістів. Наш обов'язок – щоб втрати були недаремні, це проявляється в якихось елементарних речах, які нам всім посильні, а це і підтримка родин загиблих журналістів, перерахунок коштів", - зауважив голова Національної спілки журналістів України.

За його словами, також треба підтримувати колег, які відмовилися йти на колаборацію з росіянами, проходили через підвали, евакуйовувалися, втративши житло. До честі абсолютної більшості українських журналістів та медійників на ТОТ у росіян дефіцит колаборантів серед працівників в медіа та журналістиці.

"Однак ризиковано не йти на співпрацю з окупантами й долі полонених журналістів цьому є свідченням. Щонайменше 30 журналістів перебувають у російській неволі. Єдина їхня провина – те, що вони обрали професію журналіста, обрали місію справедливо інформувати весь світ про те, що відбувається. Тому у День журналіста маємо говорити не про якісь святкування, а маємо загострити увагу, в яких умовах працюють журналісти. І ми хотіли б привітати на свободі й Дмитра Хилюка, який у полоні з березня 2022 року, і Ірину Левченко, яку торік в окупованому Мелітополі кинули на підвал і у нас немає жодної звістки про неї, і ми солідарні з Вікторією Рощиною, Владиславом Єсипенком та іншими достойними нашими колегами", - резюмував Сергій Томіленко.