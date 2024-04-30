РФ зранку атакувала цивільні об'єкти Харкова: є загиблий, 7 поранених

Про це повідомляють очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов.

"У Харкові чутно вибухи - місто під ударом агресора. Будьте обережні", - написав Терехов.

Натомість Повітряні сили повідомляли про застосування балістичного озброєння та керованих авіабомб у Харківській області.

Уже пізніше Терехов уточнив, що внаслідок атаки є влучання у Київському та Холодногірському районах міста: "По цивільних обʼєктах. У Київському районі - знову, як і вчора, потрапляння у районі житлової забудови. Щодо постраждалих та руйнувань - інформація уточнюється".

Водночас Синєгубов зауважив, що зафіксовані удари біля паркової зони. Ймовірно, ворог бив керованими авіабомбами.

Очільник ОВА повідомив, що станом на 10:40 внаслідок ударів по Харкову дві людини загинули, шість отримали поранення.

Близько 10:43 "Суспільне" повідомило про серію вибухів на північ від Харкова.

О 11:13 Терехов уточнив інформацію та повідомив, що через атаку загинула одна людина, також 7 - отримали поранення різного ступеня тяжкості.