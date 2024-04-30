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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

РФ зранку атакувала цивільні об'єкти Харкова: є загиблий, 7 поранених

30 квітня, 2024 вiвторок
11:16
Війна з Росією Обстріл, Харків

Уранці вівторка, 30 квітня, у Харкові пролунали вибухи. Російські окупанти атакували цивільні об'єкти міста. Унаслідок цього загинула одна людина, сім поранених

Про це повідомляють очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов.

"У Харкові чутно вибухи - місто під ударом агресора. Будьте обережні", - написав Терехов.

Натомість Повітряні сили повідомляли про застосування балістичного озброєння та керованих авіабомб у Харківській області.

Уже пізніше Терехов уточнив, що внаслідок атаки є влучання у Київському та Холодногірському районах міста: "По цивільних обʼєктах. У Київському районі - знову, як і вчора, потрапляння у районі житлової забудови.  Щодо постраждалих та руйнувань - інформація уточнюється".

Водночас Синєгубов зауважив, що зафіксовані удари біля паркової зони. Ймовірно, ворог бив керованими авіабомбами.

Очільник ОВА повідомив, що станом на 10:40 внаслідок ударів по Харкову дві людини загинули, шість отримали поранення.

Близько 10:43 "Суспільне" повідомило про серію вибухів на північ від Харкова.

О 11:13 Терехов уточнив інформацію та повідомив, що через атаку загинула одна людина, також 7 - отримали поранення різного ступеня тяжкості.

  • 29 квітня російська армія завдала ударів по Харкову та району керованими авіабомбами: внаслідок атаки поранені двоє людей.
Теги:
Харків
ракетний удар
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