"У Херсоні не можуть зупинити епідемію холери": російські фейки за 27 червня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 27 червня російські ЗМІ запустили дезінформація та фейк.

Дезінформація: Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила: "Росія не буде байдуже спостерігати за тим, як південнокорейське озброєння та військова техніка передаються українським неонацистам для ударів по території РФ та вбивства мирних жителів".

Спростування: Звинувачення України у неонацизмі безпідставні та абсурдні. Крім того, роспропагандистка використовує тактику залякування до будь-яких дій, але ця тактика вже давно не працює

Фейк: Ворожий TG-канал "РИА Новости" поширив повідомлення: "Епідемію холери в Херсоні зупинити не вдається".

Спростування: Верифікувавши інформацію у Херсонській ОВА, ЦПД повідомив, що це черговий фейк. Подібна брехня продукується з метою деморалізації ЗСУ та сіяння панічних настроїв серед цивільних.