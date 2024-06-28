"У Херсоні не можуть зупинити епідемію холери": російські фейки за 27 червня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків і маніпуляцій, які російські пропагандисти запустили 27 червня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 27 червня російські ЗМІ запустили дезінформація та фейк.
Дезінформація: Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила: "Росія не буде байдуже спостерігати за тим, як південнокорейське озброєння та військова техніка передаються українським неонацистам для ударів по території РФ та вбивства мирних жителів".
Спростування: Звинувачення України у неонацизмі безпідставні та абсурдні. Крім того, роспропагандистка використовує тактику залякування до будь-яких дій, але ця тактика вже давно не працює
Фейк: Ворожий TG-канал "РИА Новости" поширив повідомлення: "Епідемію холери в Херсоні зупинити не вдається".
Спростування: Верифікувавши інформацію у Херсонській ОВА, ЦПД повідомив, що це черговий фейк. Подібна брехня продукується з метою деморалізації ЗСУ та сіяння панічних настроїв серед цивільних.
- Ворожа пропаганда запустила кампанію дискредитації державного курсу України з розбудови ядерної енергетики, зокрема побудови нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.39 Купівля 40.39Продаж 40.88
- EUR Купівля 43.23Продаж 43.96
- Актуальне
- Важливе