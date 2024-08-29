У Києві на Михайлівській площі прощаються з активісткою та військовою Наталією Кузнєцовою
Сьогодні, 29 серпня, у Києві проходить церемонія прощання з загиблою на війні активісткою та військовою Наталією Кузнєцовою
Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Юлія Зубченко.
Церемонія прощання з Наталією Кузнєцовою з позивним Іранка проходить на Михайлівській площі у Києві.
У середу, 28 серпня, командир Добровольчого розвідувального батальйону ГУР Руслан Каганець повідомив, що на війні проти російських окупантів загинула активістка "Правого сектору" та військова 67-ї окремої механізованої бригади (67-ї ОМБр) Наталя Іранка (Кузнєцова).
Про Наталю Кузнєцову
Наталя Кузнєцова родом із Кіровоградщини, довгий час жила в Чернігові. Захисниця очолювала Чернігівський осередок "Правого сектору". Пройшла горнило Майдану, де і зустріла свого майбутнього чоловіка.
14 березня 2023 року Президент Володимир Зеленський нагородив Наталю Кузнєцову орденом "За мужність" III ступеня.
Чоловік Наталі Кузнєцової Віктор Панаско з позивним Іранець загинув під Бахмутом у травні 2023 року.
- На війні проти російських окупантів загинув грузинський військовий, уродженець Сухумі, Віктор Кіпрітіді. Раніше він служив у "Грузинському легіоні".
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