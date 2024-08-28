На війні за Україну загинула активістка та військова Наталя Кузнєцова
На війні проти російських окупантів загинула активістка "Правого сектору" та військова 67-ої окремої механізованої бригади (67 ОМБр) Наталя "Іранка" Кузнєцова
Про це повідомив командир Добровольчого розвідувального батальйону ГУР Руслан Каганець.
Зазначається, що чоловік Наталі Кузнєцової Віктор Панаско із позивним "Іранець" загинув під Бахмутом у травні 2023 року.
"Ще одна сім'я патріотів та націоналістів на небі", - написав Каганець.
Довідка. Наталя Кузнєцова родом із Кіровоградщини, довгий час жила в Чернігові.
Захисниця очолювала Чернігівський осередок "Правого сектору". Пройшла горнило Майдану, де і зустріла свого майбутнього чоловіка.
14 березня 2023 року Президент Володимир Зеленський нагородив Наталю Кузнєцову орденом "За мужність" III ступеня.
- Колишній боксер збірної України та "Українських отаманів" Денис Ящук загинув на війні проти російського агресора.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.53
- EUR Купівля 45.69Продаж 46.39
- Актуальне
- Важливе