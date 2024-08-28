На війні за Україну загинула активістка та військова Наталя Кузнєцова

Про це повідомив командир Добровольчого розвідувального батальйону ГУР Руслан Каганець.

Зазначається, що чоловік Наталі Кузнєцової Віктор Панаско із позивним "Іранець" загинув під Бахмутом у травні 2023 року.

"Ще одна сім'я патріотів та націоналістів на небі", - написав Каганець.

Довідка. Наталя Кузнєцова родом із Кіровоградщини, довгий час жила в Чернігові.

Захисниця очолювала Чернігівський осередок "Правого сектору". Пройшла горнило Майдану, де і зустріла свого майбутнього чоловіка.

14 березня 2023 року Президент Володимир Зеленський нагородив Наталю Кузнєцову орденом "За мужність" III ступеня.