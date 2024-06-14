У Києві пролунали вибухи: Повітряні сили повідомили про роботу ППО на околицях
Близько 14-ї години у п'ятницю, 14 червня, у Києві було чутно вибухи
Про це повідомляє Еспресо.
У Київській обласній військовій адміністрації близько 13:30 повідомили, що в повітряному просторі Київщини зафіксували БПЛА.
У Повітряних силах ЗСУ о 14:07 також повідомили, що на околицях Києва триває робота ППО по ворожому безпілотнику.
Повітряну тривогу в Київській області оголосили о 13:02, а в Києві - о 14:04. У Київській міській військовій адміністрації закликали жителів перебувати в укриттях до її відбою.
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