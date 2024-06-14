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У Києві пролунали вибухи: Повітряні сили повідомили про роботу ППО на околицях

14 червня, 2024 п'ятниця
14:21
Війна з Росією новини Львівщини

Близько 14-ї години у п'ятницю, 14 червня, у Києві було чутно вибухи

Зміст

Про це повідомляє Еспресо.

У Київській обласній військовій адміністрації близько 13:30 повідомили, що в повітряному просторі Київщини зафіксували БПЛА. 

У Повітряних силах ЗСУ о 14:07 також повідомили, що на околицях Києва триває робота ППО по ворожому безпілотнику. 

Повітряну тривогу в Київській області оголосили о 13:02, а в Києві - о 14:04. У Київській міській військовій адміністрації закликали жителів перебувати в укриттях до її відбою.

 Новина доповнюється...

  • У ніч проти 14 червня російська окупаційна армія запустила по території України 31 повітряну ціль. Українські сили ППО знищили 7 ракет і 17 безпілотників
Теги:
Київщина
безпілотник
новини Києва
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