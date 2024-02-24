У Києві з 24 лютого 2022 року загинули майже 200 цивільних людей, - Кличко

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За два роки повномасштабного вторгнення у Києві були пошкоджені близько 800 житлових будинків. А також 122 заклади освіти, 18 закладів охорони здоров'я, 17 - соціальної сфери.

Повітряна тривога пролунала 989 разів. Метро як укриття під час повітряних тривог приймало одночасно близько 70 тисяч киян.

Унаслідок агресивних дій окупантів загинули в столиці майже 200 цивільних мешканців, серед них 6 дітей.

"Одружилися 48 267 пар. Розлучились 6476 пар. Народилося 36 620 немовлят: 18 768 хлопчиків та 17 852 дівчинки. Серед новонароджених - 647 двієнь та 6 трієнь", - повідомив Кличко.