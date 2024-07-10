У клініці ISIDA заявили, що у медцентрі внаслідок удару РФ по Києву 8 липня немає загиблих та поранених
Внаслідок російського удару по Києву 8 липня серед пацієнтів медичного центру ISIDA загиблих та поранених немає
Про це йдеться у пресрелізі оприлюдненому клінікою ISIDA.
Зазначається, що мережею поширюється неперевірена інформація про влучання та жертви у пологовому будинку ISIDA.
У клініці заявили, що загиблих та потерпілих серед пацієнтів і персоналу медцентру немає. Було пошкоджено приміщення філії амбулаторно-медичної допомоги ISIDA Лівобережна.
"Суворою реальністю є те, що внаслідок ворожої атаки справді загинули та були поранені люди, наші з вами співвітчизники. Висловлюємо найщиріші співчуття та слова підтримки усім родинам загиблих та постраждалих", - підкреслила гендиректорка ISIDA clinic Оксана Ткаченко.
Також у клініці додали, що в ISIDA Медмістечко є можливість розмістити дітей з Охматдиту в палатах педіатричного стаціонару сімейного типу. Для таких пацієнтів ця послуга надається безоплатно.
Що відомо про атаку РФ на Київ 8 липня
Під час масованої ракетної атаки 8 липня по різних містах України було завдано ударів понад 40 ракетами різних типів.
Зокрема окупанти здійснили масовану ракетну атаку по Україні. Унаслідок влучань ворожих ракет на Київщині, у Кривому Розі, Покровську, Дніпрі і Києві є загиблі та поранені.
У столиці через масовану ракетну атаку загинули 34 людини, 121 - отримала поранення. Зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Шевченківському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, та Голосіївському районах.
У Шевченківському районі окупанти вдарили по дитячій лікарні "Охматдит". Загинули 2 дорослих. У Дніпровському районі руйнації зазнала будівля медичного центру. Загинули 9 людей, 5 постраждали.
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