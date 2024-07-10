У клініці ISIDA заявили, що у медцентрі внаслідок удару РФ по Києву 8 липня немає загиблих та поранених

Про це йдеться у пресрелізі оприлюдненому клінікою ISIDA.

Зазначається, що мережею поширюється неперевірена інформація про влучання та жертви у пологовому будинку ISIDA.

У клініці заявили, що загиблих та потерпілих серед пацієнтів і персоналу медцентру немає. Було пошкоджено приміщення філії амбулаторно-медичної допомоги ISIDA Лівобережна.

"Суворою реальністю є те, що внаслідок ворожої атаки справді загинули та були поранені люди, наші з вами співвітчизники. Висловлюємо найщиріші співчуття та слова підтримки усім родинам загиблих та постраждалих", - підкреслила гендиректорка ISIDA clinic Оксана Ткаченко.

Також у клініці додали, що в ISIDA Медмістечко є можливість розмістити дітей з Охматдиту в палатах педіатричного стаціонару сімейного типу. Для таких пацієнтів ця послуга надається безоплатно.

Що відомо про атаку РФ на Київ 8 липня

Під час масованої ракетної атаки 8 липня по різних містах України було завдано ударів понад 40 ракетами різних типів.

Зокрема окупанти здійснили масовану ракетну атаку по Україні. Унаслідок влучань ворожих ракет на Київщині, у Кривому Розі, Покровську, Дніпрі і Києві є загиблі та поранені.

У столиці через масовану ракетну атаку загинули 34 людини, 121 - отримала поранення. Зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Шевченківському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, та Голосіївському районах.

У Шевченківському районі окупанти вдарили по дитячій лікарні "Охматдит". Загинули 2 дорослих. У Дніпровському районі руйнації зазнала будівля медичного центру. Загинули 9 людей, 5 постраждали.