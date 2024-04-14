У кожній ракеті, що б'є по Україні, є щонайменше десяток іноземних компонентів, - Зеленський

Про це він сказав під час вечірнього звернення.

"На жаль, допомога Україні досі обмежена, а російська держава досі має доступ до критичних компонентів, які необхідні для виробництва ракет і дронів", - заявив президент.

За його словами, електроніку та чіпи постачають Росії іноземні компанії через території інших країн. Крім цього, у безпілотниках типу "шахед" також містяться такі компоненти.

"Все це має бути припинено й може бути припинено: і потурання терору, і змога терористів шукати собі спільників по світу, і сам російський терор - всі його прояви", - наголосив Зеленський.

Він додав, що за цей тиждень російські терористи використали проти України майже 130 "шахедів". Також були застосовані понад 80 російських ракет і майже 700 керованих авіабомб.