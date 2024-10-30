У Кремлі пропонують засекретити діяльність окупаційної "влади", що дасть змогу приховати злочини, - голова Луганської ОВА

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

За його словами, це дозволить приховувати злочини загарбників, у тому числі й воєнні.



Також на окупованих територіях росіяни вже ввели обмеження доступу до інформації про соціально-економічне становище регіонів, які мають катастрофічний дефіцит бюджету.

"Ефект від фейкових новин, які росіяни розповсюджували протягом десятьох років, мовляв, що ці регіони були найрозвинутішими в економічному плані, поступово згасає, коли люди бачать справжні цифри. Їх-то і засекретять", - повідомив Лисогор.

Крім того, загарбники планують обмежить доступ до персональних даних чиновників і силовиків.

"Бо більшість росіян відмовляються їхати до так званої ЛНР працювати на керівних посадах через підвищений рівень смертності серед чиновників і бойовиків", - пояснив голова Луганської ОВА.