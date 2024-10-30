У Кремлі пропонують засекретити діяльність окупаційної "влади", що дасть змогу приховати злочини, - голова Луганської ОВА
Російська влада розглядає законопроєкт, що передбачає засекречення інформації про діяльність окупаційних органів "влади", зокрема й на ТОТ Луганської області
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
За його словами, це дозволить приховувати злочини загарбників, у тому числі й воєнні.
Також на окупованих територіях росіяни вже ввели обмеження доступу до інформації про соціально-економічне становище регіонів, які мають катастрофічний дефіцит бюджету.
"Ефект від фейкових новин, які росіяни розповсюджували протягом десятьох років, мовляв, що ці регіони були найрозвинутішими в економічному плані, поступово згасає, коли люди бачать справжні цифри. Їх-то і засекретять", - повідомив Лисогор.
Крім того, загарбники планують обмежить доступ до персональних даних чиновників і силовиків.
"Бо більшість росіян відмовляються їхати до так званої ЛНР працювати на керівних посадах через підвищений рівень смертності серед чиновників і бойовиків", - пояснив голова Луганської ОВА.
- Також нещодавно повідомлялося, що російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України почали готуватися до виборів у держдуму РФ, які мають відбутися у 2026 році. Основною ареною для маніпуляцій обрали Луганщину та Донеччину.
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