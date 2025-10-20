У Кремлі відкинули ідею Трампа зупинити війська по лінії зіткнення

Про це повідомляє російський Інтерфакс, посилаючись на брифінг прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова, який коментує позицію Москви у питанні війни проти України.

"Ця тема (зупинки військ по лінії зіткнення - ред.) неодноразово піднімалася, піднімалася з різними нюансами в ході російсько-американських контактів, і російська сторона щоразу давала відповідь, і ця відповідь добре відома: послідовність позиції РФ не змінюється", - сказав він.

Відповідаючи на запитання про те, чи повідомляв Вашингтон Москві про відмову постачати Києву ракети "Томагавк", Пєсков сказав:

"Якихось офіційних повідомлень на цю тему бути не може. Ми чуємо і слухаємо заяви з цього приводу, на це й орієнтуємося. Москва і Вашингтон також можуть обмінюватися позиціями під час контактів на робочому та експертному рівнях".

Представник Кремля відмовився коментувати повідомлення ЗМІ про можливі переговори між Путіним і Трампом щодо територіальних обмінів між Україною та Росією.

За його словами, робота над підготовкою потенційного саміту Путіна й Трампа у Будапешті ще не розпочалася.

"Поки що жодних деталей саміту РФ – США у Будапешті немає. Належить зробити ще багато "домашньої роботи" по лінії зовнішньополітичних відомств", — зазначив Пєсков.

Він також заявив, що Москва розраховує "просунутися мирним руслом українського врегулювання" під час можливої зустрічі лідерів.

"Москва продовжить спілкування з Вашингтоном щодо теми українського врегулювання. Ведеться серйозна робота… Позиція РФ і Путіна щодо мирного врегулювання послідовна і добре відома", — підсумував прессекретар.

Що відомо про пропозицію Трампа щодо припинення війни

За даними FT, президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти умови Росії щодо припинення війни.

Згодом він заперечив, що примушував Зеленського погодитися на передачу Росії всього Донбасу. Одразу після зустрічі із Зеленським Трамп закликав укласти мирну угоду і "зупинитися там, де є" на полі бою.

Станом на вечір 19 жовтня 2025 року за київським часом американський президент Дональд Трамп не мав остаточної відповіді на запит України щодо надання Силам оборони далекобійних крилатих ракет "Томагавк".