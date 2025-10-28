У Криму до дефіциту пального додалися проблеми зі звʼязком
У тимчасово окупованому Криму, окрім проблем із постачанням пального, четвертий день спостерігаються серйозні перебої зі звʼязком
Про це повідомляють інформатори руху "Отпор".
"Окупаційна влада не здатна підтримувати базову цивільну інфраструктуру. Уже четвертий день спостерігаються серйозні проблеми зі зв’язком — на додачу до дефіциту пального", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що протягом останніх чотирьох днів інтернет у жителів Криму працює нестабільно. Додаток "MAX" часто дає збої - неможливо зателефонувати, застосунок закривається, а в інших месенджерах з’являється повідомлення "Очікування мережі".
Читайте також: В окупованому Криму освітян, бюджетників, медиків та ЖКГ переводять на месенджер MAX: які будуть наслідки
Як підкреслили інформатори руху, ситуація призвела до зростання напруження серед людей — через неспроможність окупантів підтримувати інфраструктуру зупиняється бізнес, а цивільні страждають удвічі більше.
Мешканців закликали тримати запас готівки та пального, а також використовувати SMS, оскільки за слабкого сигналу вони часто надійніші за месенджери.
- 24 жовтня рух "Жовта стрічка" повідомив, що у Криму російські військові на блокпостах почали відбирати в людей бензин — такі випадки фіксуються дедалі частіше.
