У Криму до дефіциту пального додалися проблеми зі звʼязком

Про це повідомляють інформатори руху "Отпор".

"Окупаційна влада не здатна підтримувати базову цивільну інфраструктуру. Уже четвертий день спостерігаються серйозні проблеми зі зв’язком — на додачу до дефіциту пального", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом останніх чотирьох днів інтернет у жителів Криму працює нестабільно. Додаток "MAX" часто дає збої - неможливо зателефонувати, застосунок закривається, а в інших месенджерах з’являється повідомлення "Очікування мережі".

Як підкреслили інформатори руху, ситуація призвела до зростання напруження серед людей — через неспроможність окупантів підтримувати інфраструктуру зупиняється бізнес, а цивільні страждають удвічі більше.

Мешканців закликали тримати запас готівки та пального, а також використовувати SMS, оскільки за слабкого сигналу вони часто надійніші за месенджери.