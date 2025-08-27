У Криму ФСБ затримала чоловіка за публікації в telegram про вибух на Керченському мосту
В анексованому Криму ФСБ затримала жителя Джанкоя за статтею про "виправдання тероризму" через його публікації в месенджері telegram про вибух на Керченському мосту
Про це пише "Крим.Реалії".
Йдеться про чоловіка 1992 року народження. Росіяни порушили проти нього кримінальну справ за "публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, виправдання тероризму або пропаганду тероризму з використанням мережі Інтернет".
Водночас що писав про вибух на Кримському мосту житель Джанкоя не уточнюють. Наразі його арештували на 2 місяці, а якщо вину чоловіка доведуть, йому загрожує до 7 років за ґратами.
- Раніше у Феодосії росіяни засудили до примусових робіт листоношу за статтею про "дискредитацію" армії РФ.
