У Криму оголосили ракетну загрозу: окупанти кажуть про роботу ППО, партизани фіксують прильоти

Про ракетну загрозу у Криму окупанти оголосили близько 14:30. Росіяни заявили, що застосували маскувальний дим над Севастопольською бухтою. Також був перекритий Кримський міст.

Українські партизани "Кримський вітер" зафіксували численні вибухи у Євпаторії, Сакському районі, центрі Севастополя та у Гвардійському.

Російські окупанти не визнають, що у Криму є прильоти, за їхньою версією над півостровом працювала ППО.

Натомість партизани повідомили про пожежу південніше від злітної смуги аеропорту "Сімферополь". Водночас центр Севастополя залишився без електроенергії, є проблеми з інтернетом.

Рух спротиву "Атеш" фіксував рух "швидких" у Євпаторії та Севастополі.

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