У Криму посилюється паливна криза: після ударів ЗСУ зникли бензин і дизель

Про це повідомляє Крим.Реалії із посиланням на місцевих активістів руху #LiberateCrimea, які залишаються на півострові.

За словами одного з активістів, дефіцит пального напряму пов’язаний із серією успішних ударів Збройних сил України по паливній інфраструктурі окупованого півострова. Зокрема, було знищено нафтобазу в селі Гвардійське та склади з дизельним паливом.

"Бензину немає вже кілька днів, а тепер пропало і дизпаливо. Після вибухів у Гвардійському над районом кілька днів стоїть густий дим, який видно навіть за 20 кілометрів, із селища Зуя. У таких умовах обіцянки Аксьонова стабілізувати ситуацію просто нереальні", — розповів кримський активіст.

Черги, закриті заправки та неякісне паливо

Жителі Криму повідомляють, що черги на працюючих АЗС сягають десятків автомобілів, а ціни на пальне, яке ще залишилося, різко зросли. У деяких районах літри бензину продають "з-під поли" або лише постійним клієнтам.

Російський блогер Олександр Сергеєв (Горний), який переїхав до Коктебеля після анексії Криму, заявив, що якість пального різко погіршилася.

"У Феодосії та навколишніх селищах уже неможливо заправитися. Бензин і дизель — дуже поганої якості. Машина їде гірше, витрата зросла, і постійно загоряється "check engine". Обіцянки Аксьонова залишилися словами, ситуація тільки погіршується", — написав блогер.

Обіцянки окупаційної влади

Російський "глава Криму" Сергій Аксьонов на тлі зростаючої паніки заявив, що "ситуація з пальним узята під контроль". За його словами, з 20 жовтня кількість заправок із наявним бензином і дизелем "значно збільшиться", а доставка пального на півострів координується з "федеральними структурами РФ".

Глава окупаційного "уряду Криму" Юрій Гоцанюк додав, що на півострові працюють 130 заправок, а денний ліміт на продаж збільшено з 20 до 30 літрів на одну машину.

Однак незалежні джерела зазначають, що ці заяви не відповідають дійсності — на більшості АЗС пальне досі відсутнє, а у великих містах, зокрема в Сімферополі, Севастополі та Феодосії, автомобілісти змушені стояти у чергах по кілька годин або купувати пальне за завищеними цінами.

Причини та наслідки

Проблеми з постачанням пального в окупований Крим спостерігаються з літа 2024 року. Ситуація загострилася після серії українських атак безпілотників і ракет по нафтобазах, транспортним вузлам і складам. Через руйнування логістичних маршрутів із Краснодарського краю та блокування Керченського мосту росіяни не можуть оперативно доставляти пальне на півострів.

Аналітики зазначають, що нинішня криза може призвести до зупинки частини транспорту, комунальних служб та перебоїв із постачанням продовольства, оскільки більшість логістичних перевезень у Криму здійснюється автотранспортом.

"Фактично Крим починає переживати класичну енергетичну блокаду, — коментує військовий аналітик. — ЗСУ точковими ударами змушують росіян витрачати ресурси на оборону тилу, паралізуючи їхні можливості постачати війська на південному фронті"".