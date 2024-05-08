У лікарні помер постраждалий через удар по Одесі 29 квітня

Про це повідомили на офіційній сторінці Одеси.

"На жаль, кількість жертв російської атаки на Одесу 29 квітня збільшилася до 7 осіб", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у лікарні помер ще один чоловік 2001 року народження. Лікарі боролися за життя постраждалого до останнього.