У лікарні помер постраждалий через удар по Одесі 29 квітня
Кількість загиблих внаслідок російського ворожого удару по Одесі 29 квітня збільшилася до 7. У середу, 8 травня, у лікарні помер постраждалий чоловік
Про це повідомили на офіційній сторінці Одеси.
"На жаль, кількість жертв російської атаки на Одесу 29 квітня збільшилася до 7 осіб", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у лікарні помер ще один чоловік 2001 року народження. Лікарі боролися за життя постраждалого до останнього.
- Ввечері 29 квітня росіяни завдали ракетного удару по Одесі: загинули 5 людей та собака, ще 32 осіб поранені, серед яких діти. Також поранення дістав екснардеп Сергій Ківалов. 30 квітня у місті оголосили день жалоби.
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