У Литві скасували виступ італійського співака Пупо через його виступ у Кремлі
У литовському місті Шяуляй скасували концерт італійського виконавця Енцо Гінацці, відомого під псевдонімом Пупо
Про це заявив директор Шяуляйської арени Ренатас Начаюс, передає Delfi.
"У нас хороші новини для всіх, хто не байдужий до російської агресії в Україні. Ми тільки-но отримали інформацію від організатора концерту Legacy Inn, який повідомив, що замість італійського виконавця Енцо Гінацці, який кілька днів тому виступив у Кремлі, у Шяуляй виступить інший виконавець Формат концерту залишиться незмінним: три виконавці – на одному концерті, як і планувалося, на сцені виступлять дві легенди – австрійці Joy та італійці Gazebo Замість Пупо глядачі почують виконавця, з яким зараз ведуться переговори. Ми дуже раді і вітаємо рішення Legacy Inn зачинити двері перед проросійським діячем"", - заявив Начаюс.
Коли з'ясувалося, що Гінацці днями співав у Москві, організатори заявили, що він виступав "заради миру".
"Коли ми поцікавилися, чому він їздив до Москви, виконавець відповів, що про політику не говорить. Його послання світу просте - він хоче нести "голуба миру". Італієць запевнив, що їздив до Москви заради миру", - заявляла компанія Legacy Inn у коментарі Delfi.
Проте видання отримало листа про те, що Пупо виступав у Москві з російськими виконавцями, які підтримують політику Путіна.
За даними видання, 15 березня Пупо дав у Кремлі концерт "Великий" бенефіс Пупо. У колі друзів" за участі місцевих виконавців.
- Раніше у Вільнюсі скасували концерт американської співачки LP після її відео в соцмережах у худі з російською символікою, подарованому російськими шанувальниками.
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