У Литві скасували виступ італійського співака Пупо через його виступ у Кремлі

Про це заявив директор Шяуляйської арени Ренатас Начаюс, передає Delfi.

"У нас хороші новини для всіх, хто не байдужий до російської агресії в Україні. Ми тільки-но отримали інформацію від організатора концерту Legacy Inn, який повідомив, що замість італійського виконавця Енцо Гінацці, який кілька днів тому виступив у Кремлі, у Шяуляй виступить інший виконавець Формат концерту залишиться незмінним: три виконавці – на одному концерті, як і планувалося, на сцені виступлять дві легенди – австрійці Joy та італійці Gazebo Замість Пупо глядачі почують виконавця, з яким зараз ведуться переговори. Ми дуже раді і вітаємо рішення Legacy Inn зачинити двері перед проросійським діячем"", - заявив Начаюс.

Коли з'ясувалося, що Гінацці днями співав у Москві, організатори заявили, що він виступав "заради миру".

"Коли ми поцікавилися, чому він їздив до Москви, виконавець відповів, що про політику не говорить. Його послання світу просте - він хоче нести "голуба миру". Італієць запевнив, що їздив до Москви заради миру", - заявляла компанія Legacy Inn у коментарі Delfi.

Проте видання отримало листа про те, що Пупо виступав у Москві з російськими виконавцями, які підтримують політику Путіна.

За даними видання, 15 березня Пупо дав у Кремлі концерт "Великий" бенефіс Пупо. У колі друзів" за участі місцевих виконавців.