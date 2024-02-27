Американська співачка LP подякувала російським фанатам за худі з триколором
Американська музикантка Лора Перґоліцці, більш відома як LP, записала відео, у якому вдягнена у кофту з прапором Росії, подякувала російським фанатам за подарунок
Про це, посилаючись на Instagram артистки, повідомило видання "СЛУХ".
Американська співачка, авторка та виконавиця Лора Перґоліцці, яка виступає під псевдонімом LP, поширила в соцмережі відео, на якому вона хвалиться білим худі з малюнком корабля, вітрила якого утворюють прапор Росії. Худі музикантці подарували фанати з країни-агресорки.
"Це чудово, мені подобається, дякую!", - коментує вона.
Після негативних коментарів Перґоліцці видалила відео та записала сторіс в Instagram. У новому відеозверненні вона заявила, що пишається своїми слухачами по всьому світу та знає, що зараз у країнах Балтії багато українських біженців, яких вона підтримує. Співачка додала, що чекає зустрічі з ними на її концертах у березні.
LP - авторка пісень для таких виконавців, як Ріанна, Крістіна Агілера, Ріта Ора, Backstreet Boys, Шер, Джо Уолш, Cher Lloyd, Елла Хендерсон, The Veronicas та інших. Музикантка багато разів виходила на сцену з українським прапором. Як нагадує "Культурна прачечна", у 2022 році у Варшаві Перґоліцці залишила на одному із них автограф та напис "I love you Ukraine. You brave beautiful people".
Навесні 2019 року вона приїжджала в Україну, де відіграла 4 сольні концерти.
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